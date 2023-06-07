美國墨西哥灣出現「致死率50％」病菌！　CDC證實：已有3人感染

▲美國CDC證實，墨西哥灣沿岸出現「類鼻疽伯克氏菌 」的感染病例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制預防中心（CDC）證實，墨西哥灣沿岸出現一種致命病菌，其全球致死率達50％，目前已被列為地方性疾病，從德州到佛州都可能出現感染病例。

根據UPI報導，美國CDC證實從2020年7月至今，在密西西比州已經發現3起「類鼻疽伯克氏菌 」（Burkholderia pseudomallei）的感染病例。這種病菌主要出現在東南亞、澳洲北部，病菌會透過接觸受汙染的土壤和水傳染給人類和動物，人類感染後可能會引發罕見且致死率高達50％的類鼻疽病（Melioidosis）。

最新一起病例是今年1月於密西西比州發現，但早在2020年7月、2022年5月就在同州同郡發生過各一起病例，目前累積已有3人感染。CDC流行病官員佩特拉斯（Julia Petras）表示，目前類鼻疽病被視為美國的地方性疾病，從德州到佛州都有可能出現感染。

類鼻疽病患者在患病初期通常會出現發燒、關節疼痛、咳嗽等症狀，而這種細菌對糖尿病、慢性腎病、肺病患者以及免疫力低的人而言非常致命，除非患者及早救治，正確使用抗生素，才可避免肺炎併發症、血液感染，甚至死亡。

佩特拉斯指出，由於大多數接觸過類鼻疽伯克氏菌的人都未出現症狀，且體內已產生抗體，所以不排除有更多人曾被感染，而確診的3人接受抗生素治療後，目前皆已康復。

全球每年平均有16萬起類鼻疽伯克氏菌感染病例，其中8萬人死亡；至於病菌是如何從溫暖潮濕的熱帶地區國家，到達美國墨西哥灣沿岸，佩特拉斯推測，可能是氣候變化造成，但詳細原因還需等待專家研究。