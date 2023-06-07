716億分之一機率！女神預言「我會再中獎」　2個月內連中2次3千萬





▲女2個月內竟然連中2次大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州41歲女子莫里斯(Altovise Morris)去年11月所買的彩券贏得美元100萬元（約台幣3,072萬元）大獎，當時她開玩笑表示，自己一定會再次中獎，沒想到神預言自己命運，2個月後玩同一款彩券再次贏得美元100萬元獎金。

居住在佛州奧蘭多市(Orlando)的莫里斯，去年11月在當地7-11便利商店購買500X THE CASH Scratch-Off彩券，發現自己中美元100萬元大獎，沒想到2個月後，今年1月她又再次中同一獎項。

ORANGE COUNTY, Fla. — Altovise Morris, 41, of Orlando said she still can't believe she won $1 million just two months apart. https://t.co/6w6Gxw9mTH — WFTV Channel 9 (@WFTV) June 6, 2023

莫里斯領獎時表示，當她第一次領獎時，曾開玩笑和彩券官員說「我很快會再回來」，沒想到預言成真，真的再次中獎，「我用當時的獎金買了房子，後來經過商店時我決定進去，結果同樣的事情又發生了，我現在仍然不敢相信」。

當地媒體表示，購買該彩券贏得100萬大獎的機率為267,739 分之一，而連續2次中獎的機率更難得，只有716億分之一，而賣出莫里斯中獎彩券的店家，也因此2度獲得美元2,000元（約台幣6萬多元）獎金。