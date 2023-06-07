南韓再度取得聯合國安理會席位　斯洛維尼亞高票碾壓白俄羅斯

▲聯合國大會6日晚間選出2024至2025年的5個安理會非常任理事國，南韓成功入選。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

聯合國大會於美東時間昨（6）日晚間票選2024至2025年的5個安理會非常任理事國，其中身為亞太地區唯一競選國的南韓以180張贊成票確定獲選，為睽違11年再度出任，未來預估可以與美國、日本在安理會構築陣線，應付來自北韓（朝鮮）的核武導彈威脅，至於斯洛維尼亞則在東歐地區擊敗白俄羅斯（白羅斯），獲選非常任理事國。

根據《韓聯社》，南韓此次競選從192個聯合國會員國獲得180張贊成票，將成為任期2024至2025年的5個安理會非常任理事國之一，為繼2013至2014年後睽違11年再度當選出任，也是南韓加入聯合國30多年以來第三次出任，未來不僅能實施經濟制裁，更能批准使用武力，這使南韓在邁向「全球中樞國家」目標更進一步，為維持全球和平與女性平權貢獻心力。

此次票選的2024至2025年任期的5個非常任理事國中，南韓為亞太地區唯一代表，而非洲地區有阿爾及利亞、獅子山，拉丁美洲與加勒比海地區則有蓋亞那；至於東歐地區則有斯洛維尼亞對上在俄烏戰爭中長期支持莫斯科當局的白俄羅斯，被視為西方陣營對上俄羅斯的代理戰爭，最後斯洛維尼亞以153贊成票的極大差距擊敗僅獲38張票的白俄羅斯，成為下一屆安理會非常任理事國。

國際組織「非人權觀察」（HRW）駐聯合國主任夏博諾（Louis Charbonneau）認為，聯合國安理會理應是維護人權的重要機構，「但白俄羅斯侵犯人權，為俄軍侵略烏克蘭的行為辯護，如今聯合國成員以明確的態度，拒絕該國在安理會任職。」

報導指出，其實白俄羅斯不僅在俄烏戰爭的態度上違反普世價值，先前該國政府傳出血腥暴力鎮壓國內示威民眾，在人權議題上更是受到全球矚目。

▲日本駐聯大使石兼公博聽到南韓成功入選後，立刻激動擁抱南韓駐聯大使黃浚局，表達恭賀之意。（圖／達志影像／newscom）

南韓駐聯合國大使黃浚局原本神情凝重，不過在聽到聯合國大會宣布南韓獲得180張贊成票、成功入選聯合國安理會非常任理事國後，立刻展開笑顏，日本駐聯合國大使石兼公博更是立刻上前激動擁抱黃浚局、歡迎南韓加入安理會非常任理事國之列，兩人的互動顯示了日韓關係在雙方政府的積極努力下明顯獲得改善。

報導分析，南韓入選安理會非常任理事國，為南韓在「多邊外交」上開了一盞明燈，身為韓半島（朝鮮半島）問題當事國的南韓，能夠主導北韓相關決議、議長聲明起草，不僅能夠在國際社會上為自己發聲，更能撻伐北韓實施非法軍事挑釁的行動，和常任理事國美國、2023至2024年非常任理事國日本在北韓議題上形成緊密合作。

黃浚局會後向現場的南韓特派記者表示，「（未來）在聯合國安理會上，不僅與美國和日本加強合作，在與中國、俄羅斯方面更將持續取得溝通，擴大合作的幅度。儘管中國、俄羅斯不會因為我國（南韓）進入安理會而突然改變態度，但我方依舊有和中國、俄羅斯致力合作的決心。」

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