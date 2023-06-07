水壩被炸毒素恐流入黑海！烏前部長：車諾比核災後最嚴重生態災難

▲烏克蘭新卡科夫卡水壩遭炸毀後目前已坍塌近半，洩出的洪水淹沒多棟民宅，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀後潰堤，前生態部長塞梅拉（Ostap Semerak）形容，這場人為事故對環境影響巨大，甚至可能是烏克蘭自1986年車諾比事故以來最嚴重的一次生態災難。

據《衛報》報導，儘管烏克蘭的科學家目前還要等洪水退散後才能評估水壩潰堤後對環境的影響有多大，而且水壩湧出了多少水量、對攔河堰的破壞程度和規模至今不明，但分析人士認為，這場人為事故可能對歐洲最大核電站構成長期威脅，並將農業毒素與石化產品傳播到黑海。

▲新卡科夫卡水壩被炸毀前後的水流對比圖。（圖／CFP）

至於位於新卡科夫卡水壩上游的扎波羅熱核電廠，雖然國際能源聲稱目前沒有核安風險，但報導指出，未來的情況仍是個未知數，因為水壩的水庫一旦枯竭，就可能影響核電廠的補充冷卻系統和柴油發電機。不過烏克蘭擔心，除了核電廠外，其他危險也可能在未來數日至數周浮現。

烏克蘭前生態部長塞梅拉指出，他們擔心洪水接下來會吞沒城市、加油站和農場，導致農用化學品和石油產品因此流入黑海，「這將對羅馬尼亞、喬治亞、土耳其和保加利亞產生影響，並危害整個地區。烏克蘭政府認為這是歐洲近10年來最大的環境災難，甚至是烏克蘭自車諾比事故以來最嚴重的一次」。

▲水壩被毀後洪水氾濫，導致附近的定居點和工業區被洪水淹沒。（圖／CFP）

烏克蘭非政府組織「環境人民法」（Environment People Law）負責人克拉夫琴科（Olena Kravchenko）也表示，現在第聶伯河（Dnipro River）下游地區、河口和黑海沿岸生態系統都將面臨「前所未有的環境惡果」，除了河流將被房屋殘骸和有害化物質污染外，大片農田也可能因斷水無法灌溉。

克拉夫琴科補充，她預計會有大量水生物種死亡、廣泛棲息地和重要國家公園被破壞，而且地雷還將因此位移、被淤泥覆蓋，導致它們更難被定位拆除，「如果俄羅斯真的破壞了水壩的話，那麼根據烏克蘭刑法第441條，這已足以構成『生態滅絕』的指控」。