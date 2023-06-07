衛星照曝！烏水壩炸毀前後對比驚人　大片房屋「淹到剩屋頂」

▲ Maxar衛星照顯示，赫爾松港口設施及工業區被淹沒。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
烏克蘭南部被俄軍佔領的赫爾松（Kherson）新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀潰堤，發生大面積洪水，衛星圖像清楚可見，第聶伯羅河沿岸許多房屋及建築只剩屋頂露出水面，港口設施也被淹沒。
▲▼ 對比被炸前後的衛星照，可見水壩大片牆面消失。（圖／路透）
根據《路透社》，Maxar Technologies於6日下午拍攝的衛星照可見，烏克蘭南部新卡科夫卡水壩及水力發電站大部分被毀，洪水淹沒公園、土地及基礎設施，許多房屋和建築被淹到僅露出屋頂。
▲ 洪水從第聶伯羅河沿岸新卡科夫卡湧向赫爾松。（圖／路透）
▲▼ 赫爾松村莊Korsunka房屋和農場被淹。（圖／路透）
Maxar也指出，從新卡科夫卡市到赫爾松市西南方的第聶伯羅夫斯卡灣（Dniprovska Gulf）之間，逾2500平方公里範圍的衛星圖像顯示，許多城鎮及村莊被洪水淹沒，幾乎沒有建築倖免於難。
New satellite imageries show scope of Kakhovka dam destruction.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 7, 2023
Images shared by Planet Labs show water pouring through the destroyed Kakhovka dam on June 6. At least 1,335 houses were flooded on the Ukraine-controlled west bank of the Dnipro River.
Photo: Planet Labs PBC pic.twitter.com/8lMk2B2yUw
《美聯社》則分析行星實驗室公司（Planet Labs PBC）衛星圖像指出，水壩被炸後損失逾600公尺牆面。
這座大壩具有重要戰略意義，位於赫爾松地區的第聶伯羅沿岸，而赫爾松目前由俄軍佔領。烏克蘭指控俄方炸毀水壩，蓄意犯下戰爭罪；俄羅斯則指控烏方，企圖轉移人們對烏軍反攻的注意力，目前尚不清楚誰為這起事件負責。
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