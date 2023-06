衛星照曝！烏水壩炸毀前後對比驚人　大片房屋「淹到剩屋頂」

▲ Maxar衛星照顯示,赫爾松港口設施及工業區被淹沒。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭南部被俄軍佔領的赫爾松(Kherson)新卡科夫卡水壩(Nova Kakhovka dam)6日遭炸毀潰堤,發生大面積洪水,衛星圖像清楚可見,第聶伯羅河沿岸許多房屋及建築只剩屋頂露出水面,港口設施也被淹沒。

▲▼ 對比被炸前後的衛星照,可見水壩大片牆面消失。(圖/路透)

根據《路透社》,Maxar Technologies於6日下午拍攝的衛星照可見,烏克蘭南部新卡科夫卡水壩及水力發電站大部分被毀,洪水淹沒公園、土地及基礎設施,許多房屋和建築被淹到僅露出屋頂。

▲ 洪水從第聶伯羅河沿岸新卡科夫卡湧向赫爾松。(圖/路透)

▲▼ 赫爾松村莊Korsunka房屋和農場被淹。(圖/路透)

Maxar也指出,從新卡科夫卡市到赫爾松市西南方的第聶伯羅夫斯卡灣(Dniprovska Gulf)之間,逾2500平方公里範圍的衛星圖像顯示,許多城鎮及村莊被洪水淹沒,幾乎沒有建築倖免於難。

New satellite imageries show scope of Kakhovka dam destruction.



Images shared by Planet Labs show water pouring through the destroyed Kakhovka dam on June 6. At least 1,335 houses were flooded on the Ukraine-controlled west bank of the Dnipro River.



Photo: Planet Labs PBC pic.twitter.com/8lMk2B2yUw