知名婚友社「收費歧視」內幕曝！　脫單女慘淪工具

▲愛樂Two老闆楊申遭前女友指控假借「異業結盟」等名義，跟不同女生約會。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

知名婚友社「愛樂Two」負責人楊申，遭前女友等人控訴利用平台獵豔、劈腿女會員，及曖昧女員工。楊的前女友A小姐說，她與楊申交往期間，楊常抱怨某些女員工工作態度有問題，或某些女會員個性古怪，要她不要跟這些人來往，後來她才知道，這些人都是楊搞曖昧的對象。A小姐很火大，直接找楊對質，但他並未認錯，甚至還以她「散布謠言」等名義，將A小姐踢出公司群組、取消電腦的使用權限，最後將她開除。

A小姐無法接受，深入調查楊申的背景，發現他自稱1986年次，其實是1980年出生，故意報年輕6歲，真實姓名也非「楊申」；此外，自稱台大博士的楊，參加校友聚會時竟沒人認識他，非常離譜。

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除了A小姐外，曾加入愛樂Two會員的B小姐也指出，她第一次在該平台使用視訊聊天時，認識一名自稱Sam的男子，但二人話不投機，後來不常聯繫；不久後，她參加實體聯誼，意外發現Sam換了另一個名字Eddie參加，上網一查才知道，此人的真實身分就是楊申。

▲前員工指控，不少女會員會籍已過期（紅框處）或已脫單（藍框處），卻仍被當成宣傳資料。



覺得被耍的B小姐要求楊解釋及退費，但他從頭到尾都躲在幕後，僅要求員工回覆，耐心被耗盡的B小姐認為楊沒有任何誠意，怒嗆要請律師提告，楊才同意全額退款。

不只如此，愛樂Two前員工C小姐也指出，公司推出3萬、6萬、10萬元的會員制度，加入會員可享「一對一看照約會」功能，每月提供50到100位異性供會員選擇，但楊申設計的程式其實是把會員按美、醜分類，膚淺地以外貌區分、在系統註記，對外卻宣稱用公平、公開的方式幫會員篩選對象。

更離譜的是，愛樂Two有3百多位女性會員，其中約30人的照片和資料已經過期或早已脫單，卻仍被掛在網站上，當作另類宣傳。C小姐指出，男會員花了大錢，卻根本接觸不到這些人，公司恐有詐欺疑慮。

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