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德總理控俄炸毀烏克蘭水壩　阻烏軍反攻

▲德國總理蕭茲訪問馬德堡大學。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲直指俄羅斯是炸水壩真兇。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林6日專電

烏克蘭一座重要水壩遭炸毀，俄烏互指是對方所為，不過德國總理蕭茲指控俄羅斯才是幕後黑手，目的是阻止烏軍反攻，軍事專家研判氾濫的洪水將阻撓烏軍的兩棲攻擊。

烏克蘭南部俄軍控制的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）今天遭破壞，從空拍畫面可見滾滾洪水穿過破口奔騰而下，導致第聶伯河（Dnipro）沿岸泛濫成災，烏克蘭譴責是俄軍所為，莫斯科則指控烏軍應為此負責。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在電視受訪時表示，從目前跡象研判，這是俄方的攻擊行動，目的是阻止烏克蘭反攻和保衛自己的國家。

蕭茲說，德國一直擔心卡科夫卡水壩遭攻擊，現在真的發生，對附近居民將有嚴重後果，凸顯戰爭「規模升級」。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也指控俄國不顧平民生命，將鄰近核電廠的民用水壩當作戰爭武器。

奧地利陸軍上校賴斯納（Markus Reisner）分析，卡科夫卡水壩被破壞只有3種可能情境，分別是俄軍蓄意炸毀、烏軍攻擊或長期破損後潰決，目前看來俄軍炸毀的可能性最高；從這兩天烏軍兩棲部隊成功登陸的消息研判，俄軍顯然藉此阻撓烏軍的反攻行動。

因在YouTube解說戰事而聲名大噪的賴斯納接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時說，最近法國供應的偵察坦克開上前線，顯示烏克蘭收復失土正從準備進入決定的階段，水壩被炸毀後，烏軍再也無法進入洪水氾濫的區域，失去大規模兩棲登陸攻擊的選項。

在瑞典國防大學（Swedish Defence University）教授戰爭研究的魏本（Annick Wibben）指出，炸毀水壩等民用設施構成戰爭罪，將帶來災難性後果。

她接受柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）訪問時說，俄軍的這次攻擊行動凸顯俄國根本無意「解放」烏克蘭，而是要支配烏克蘭，「這是焦土作戰的策略」。

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