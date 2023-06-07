　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

今年經濟成長達2.1％　世銀上修預期但警告：明年影響更大

▲世界銀行,WB,world bank。（圖／路透社）

▲世界銀行雖上修今年成長預期，但表示明年會受到更大影響。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

由於美國、中國及其他主要經濟體的彈性都比原先預期的好，世界銀行6日將2023總體經濟成長預期上修，但同時也指出，更高的利率和更緊縮的信貸，會對明年造成更大的影響。

世銀在最新的全球經濟預測報告中指出，今年全球GDP將增長2.1％，比1月時1.7％的預測還高，但仍遠低於2022年3.1％的成長率。

世銀在今年1月將2024年的經濟成長預期從2.7％下修至2.4％，指出央行的緊縮政策與更嚴格的信貸條件，讓商業和住宅投資紛紛下滑。這些因素將在今年下半與2024年進一步延緩增長腳步，但世銀估計到了2025年，全球經濟增長率將來到3.0％。

世銀首席經濟學者吉爾（Indermit Gill）對這項新的預測抱持悲觀態度，他說今年仍會是發達經濟體在過去50年裡，經濟增長最慢的其中一年。對於多達3分之2的發展中經濟體而言，經濟增長也會看見比2022還要慢，這對疫情後復甦與減貧造成重大挫折，同時加大主權債務困境。

「即便到了今年底，3分之1的發展中國家仍無法超過2019年底的人均收入水平」，吉爾表示，「這對全世界將近3分之1的國家來說，是遺失的5年。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蔡阿嘎「批日餐廳」炒作？　被起底吃美食：這怎麼罵，上不了新聞
認了「不當任用」性騷慣犯當助理　台南女議員深夜364字道歉
谷超可能變中颱！「首波滯留鋒」報到時間曝　全台防劇烈天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

今年經濟成長達2.1％　世銀上修預期但警告：明年影響更大

狗界7大毒物！　獸醫揭人類日常食物恐讓愛犬致命

北約設東京辦事處　馬克宏反對：應聚焦北大西洋

官員曝美卿布林肯計畫　數周內重啟訪中

Fed暫停升息情緒　美股小紅10點、台積電ADR漲1.81%

烏克蘭大壩炸毀威脅4萬人　白宮：無法確定誰下毒手

美國SEC告完幣安後　再告加密幣平台Coinbase違反證券法

日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

86歲教宗方濟各「支氣管炎」發作　一度緊急送醫檢查

幣安涉嫌違反證券法　美國證券管理委員會提告

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

今年經濟成長達2.1％　世銀上修預期但警告：明年影響更大

狗界7大毒物！　獸醫揭人類日常食物恐讓愛犬致命

北約設東京辦事處　馬克宏反對：應聚焦北大西洋

官員曝美卿布林肯計畫　數周內重啟訪中

Fed暫停升息情緒　美股小紅10點、台積電ADR漲1.81%

烏克蘭大壩炸毀威脅4萬人　白宮：無法確定誰下毒手

美國SEC告完幣安後　再告加密幣平台Coinbase違反證券法

日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

86歲教宗方濟各「支氣管炎」發作　一度緊急送醫檢查

幣安涉嫌違反證券法　美國證券管理委員會提告

王健壯4字回應性騷　黃揚明怒轟「慣犯」：就是不在乎

今年經濟成長達2.1％　世銀上修預期但警告：明年影響更大

「小胖威利症患者」一句話讓Jolin掉淚！　13年後變CEO

周曉涵被目擊躲ATM等他！　194小鮮肉機車接送「肉體親密」新歡身分曝

不放屁很危險！　醫：每天平均5-15次

知名婚友社遭爆「老闆私藏正妹當後宮」　男會員成冤大頭

「魔獸」點名想加盟NBA這球隊：我很樂意幫忙奪冠

周士淵揮別「混亂婚姻」有新歡　直擊！穩交女伴扶回家

口罩男妻19歲下海陪酒！婚內收入1次5000　他幫付岳母醫藥費卻被綠

5億高中生案再添2疑點　律師控：同婚配偶3度重返命案現場

女墜重陽橋卡橋墩　身體懸空胞姊緊抓…驚險救人畫面曝

國際熱門新聞

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

墨鏡放車上　陽光直射竄大火狂燒

撞名奧客！他出國前晚「慘遭取消機位」

印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

烏克蘭大壩遭炸毀　白宮回應了

對身高自卑　27歲男砸328萬斷骨增高

媽把2兒丟車上　偷到一半驚見車子燒起來

美SEC再告加密幣平台Coinbase違證券法

Fed暫停升息情緒　美股小漲作收

18歲男跳船失蹤　「水中多條鯊魚」最後畫面曝光

1兆美元「發債海嘯」來了

更多熱門

相關新聞

景氣不妙！渣打坦言有壓力　落底時間延至今年Q3

景氣不妙！渣打坦言有壓力　落底時間延至今年Q3

渣打銀行今日舉行「2023第2季全球及台灣經濟展望」，渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財直言，投資人都很關心全球消費性電子下滑的情況何時落底，以及景氣何時回升？但觀察目前前3個月的出口數字，「可能還需要一段時間」，台灣經濟成長有些壓力，已將景氣落底時間從第1季延長到第3季。

莫任政府各吹各調　台灣經濟現隱憂

莫任政府各吹各調　台灣經濟現隱憂

金管會抗漂綠！　與12國際監理機關研擬防範機制

金管會抗漂綠！　與12國際監理機關研擬防範機制

世界銀行示警　全球經濟正陷入「失落的十年」

世界銀行示警　全球經濟正陷入「失落的十年」

矽谷銀行倒閉影響多大？　主計長：股市受衝擊、GDP不致下修

矽谷銀行倒閉影響多大？　主計長：股市受衝擊、GDP不致下修

關鍵字：

世界銀行經濟成長

讀者迴響

熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

30歲男愛愛常軟掉！突問：可增大嗎？　醫愣住「全因女友1句話」

《兩天一夜》3成員成盤子「3包零食賣3500元」

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

即／大樂透端午加碼　18幸運兒抱走百萬

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面