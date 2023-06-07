5億高中生高處墜樓顱骨卻完整　律師控：警採證遲緩「沒封鎖現場」

記者白珈陽、崔子柔／綜合報導

5億高中生墜樓案件至今未有定論，台中地檢署昨（6）日第三度召開偵查庭，公布法醫檢剖鑑定，稱賴男死因符合「高處墜落」，且目前無外力介入證據，不過賴母委任的律師許哲維認為，報告仍有矛盾，因為賴生顱骨、四肢長骨都沒有骨折，和一般高處墜樓傷勢不符，另指控警方當時採檢緩慢、沒封鎖現場。

根據《中時新聞網》報導，許哲維提到，報告中認定賴生死因為高處墜落，但其顱骨、四肢長骨都沒有骨折，和一般高處墜落的傷勢不符。

▲許哲維提出矛盾處。（圖／記者白珈陽攝）



根據本站先前報導《5億高中生死因有矛盾！律師指「案發數小時才做鑑識」：很難接受》，許哲維在偵查庭結束後，臉色十分凝重，接受媒體聯訪時指出，認為法醫判定賴生死因有所矛盾，且測試藥物反應的範圍不夠，「不管看到死因報告、或是現場勘驗報告，我覺得，過程中有很多疏失」。

▲賴母僅簡短向關心此案的人道謝，「一定要查清楚真相，還我們一個清白」。（圖／記者白珈陽攝）



許哲維提到，他無意苛責調查人員，但「他們是在案發後非常多小時、隔好幾天才去做鑑識，這件事情我個人比較難接受」，「當然案發第一時間有去10樓查看，但當時沒有做實質採證，這點無法接受，為什麼現場沒有進行封鎖？」

許哲維表示，先前有幾種版本的案件理論，目前已經明確排除一些，範圍有稍微濃縮，對於不同理論，會再努力找證據；此外，針對毒物反應、以及墜樓與傷勢的矛盾，後續請教高大成法醫以及醫療專業人員後，會再具狀向檢方聲請調查。