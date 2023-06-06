快訊／今年第3號颱風「谷超」生成！未來路徑、對台影響曝

▲熱帶低壓增強為颱風「谷超」。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓東南方海面6日凌晨2點有一個熱帶性低氣壓TD04形成，日本氣象廳晚間8點指出，今晚生成今年第3號颱風「谷超」，目前位在菲律賓東方海面。氣象局預估，谷超將從台灣東邊遠洋直接北上，對台無影響，不過周五到周日東半部、恆春半島會有長浪發生。詳細情況還有待氣象局進一步說明。

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▲谷超未來路徑將北轉。（圖／翻攝JTWC）



氣象局指出，明天(7日)環境為東南風至偏南風，花東地區有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區也有零星雨勢，上午各地為多雲到晴，中午過後雲量增多，有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，午後外出活動請留意天氣的變化，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區也請慎防積淹水。

降雨方面，沒下雨的時候天氣悶熱，各地高溫可以來到31到34度，台南、高雄內陸地區及花蓮縱谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分以防中暑。

▼谷超颱風一路往西轉北。（圖／中央氣象局）



氣象局6日晚間9時38分公布，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓已於今(6)日20時增強為第3號颱風「谷超」（Guchol，密克羅尼西亞聯邦提供，在雅浦語中指薑黃），預測未來朝西北移動。

根據日本氣象廳資訊，輕度颱風「谷超」今日晚間8時生成，目前中心位置在北緯12.8度、東經134.8度，中心壓力1002百帕，中心附近的最大風速每秒18公尺，最大瞬間風速每秒25公尺，方向、速度幾乎是停滯不前。

中央氣象局預報員廖經翔預估，由於谷超位於季風槽和太平洋高壓邊緣，一開始導引氣流非常弱，未來3天以每小時10公里初龜速往北，之後轉西北，預估最西來到東經130度，接著逐漸北轉，現在看影響台灣機率不高，主要得注意後方的低壓帶。