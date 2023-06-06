哈利王子控告英國小報！現身法院作證　王室132年來首例

▲哈利王子現身倫敦高等法院外。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）指控英國小報發行商「鏡報報業集團」透過竊聽、私家偵探等非法手段獲取私人訊息，目前本案正在倫敦高等法院進行審理，而他6日將以證人身分出庭，這也讓他成為自1890年以來首位在法院出庭作證的英國王室成員。

根據CNN報導，哈利王子6日出現在倫敦高等法院，他將與另外3名代表數十人的原告，以證人的身分針對指控「鏡報報業集團」（Mirror Group Newspapers，MGN）以非法手段獲取私人訊息一案出庭。

哈利王子等人指控MGN在1991年至2011年間，透過竊聽、私家偵探等非法手段來獲取私人訊息；法院審理於5月10日開始，預計將持續7周。哈利王子稱，MGN集團內有140篇文章是透過非法手段獲取來源，而其中33篇已被選為審判依據。

MGN對大多數的指控進行抗辯，在其提交給法庭的文件中指出，有些指控出現得太晚，且在其中4起指控中，並沒有足夠證據顯示該集團進行竊聽。不過，在上個月公布的法庭文件中，MGN確實在2004年付給一名私家偵探75英鎊（約台幣3000元），讓他在倫敦一間夜店蒐集哈利王子的相關訊息。

英國王室成員出庭作證是極為罕見的情況，路透社指出，英國前一次有王室出庭作證是在1891年，至今已132年；當時愛德華七世（Edward VII）在尚未登基前，曾以證人身分替一件誹謗案作證。