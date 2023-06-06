家中突傳爆破聲！下秒瓷磚「自炸」滿屋狂噴　泰女聽鄰居1句話嚇傻

▲馬來西亞一名泰籍女子的租屋處因天氣時雨時熱，而導致瓷磚「自炸」。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名泰籍女子在租屋處吃飯時，屋內突然傳來一陣像是爆破聲的巨響，下秒只見滿地瓷磚突然炸裂飛起，嚇得她愣在原地、全身發抖，懷疑是因為最近天氣時雨時熱，瓷磚熱脹冷縮所致。

據泰媒The Thaiger報導，TikTok一位名為@cake.lansi的女網友5日上傳影片，聲稱她在家中吃飯時，地板上的瓷磚突然發生劇烈爆炸，在發出巨大聲響之餘，殘磚瓦礫也四處飛噴炸得滿屋都是，讓女網友當場嚇傻。

她描述，爆炸發生當下「我感覺像是有人在用錘子敲我們的房子，我一度以為這棟樓要塌了，真的太可怕了！我站在椅子上渾身發抖，我想這裡是9樓，地面一定是陷下去了，這個房子要徹底摧毀了，然後我才想起要逃命」。

女子逃出房子後，還可以聽到瓷磚持續爆炸破碎，夾帶著一陣陣像風聲一樣難以形容的聲音，於是她只好一直在門外顫抖哭泣，等瓷磚全都破掉、確保安全後，才敢返回家中。

隔壁聽見聲響後出來關心的鄰居告訴她，這可能是因為大馬最近時而天氣炎熱，時而又下起傾盆大雨，導致老舊的瓷磚無法忍受劇烈的熱脹冷縮所致。鄰居甚至還說，他們家已經歷過2次這樣的事情，而且附近的其他房子也不止一次發生過類似事件。