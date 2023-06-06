家人好奇測DNA「意外破15年前懸案」　35歲律師涉嫌性侵4女落網

▲男律師Matthew Nilo因為涉嫌犯下4起性侵案被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州35歲男律師馬洛(Matthew Nilo)，被控15年前在波士頓地區求學時，在街上隨機性侵4名女子，警方由於苦無證據，多年來都無法找到凶嫌，沒想到馬洛的親戚近來在網路上進行DNA檢測，經過資料庫比對，意外讓警方鎖定他為凶嫌。

在紐澤西州威霍肯市(Weehawken)擔任律師的男子馬洛，涉嫌2007年至2008年在波士頓查爾斯頓區(Charlestown)性侵多名女子，上月30日被控三項加重性侵罪、兩項綁架罪、一項意圖性侵襲擊罪、一項猥褻罪和攻擊罪被捕。

警方表示，4起性侵案多年來一直無法偵破，調查人員去年10月向FBI尋求幫助，透過公開的DNA資料庫搜查比對後發現新線索，鎖定凶嫌可能是35歲律師馬洛而重啟調查。

調查人員表示，「提供DNA數據的人可能是馬洛的親戚，他很有可能和對方是遠親根本不相識，只是上網測DNA尋找家譜，意外幫助警方破案」。

檢察官5日在法庭上指出，4名受害者中其中3人指控，在街上時突然遭一名男子持刀挾持，威脅她們上車後性侵，另外一名受害女則指控，她是慢跑時遭到一名男子攻擊。馬洛在法庭上則對所有指控均不認罪，案件仍在審理中。