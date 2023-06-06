烏克蘭水壩「戰略意義」曝光！被炸潰堤撼動戰情　4大QA一次看

▲烏克蘭南部新卡科夫卡水壩遭破壞，衛星影像可見水不斷從中流出。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭南部赫爾松（Kherson）的新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭炸毀，恐對附近區域、乃至於烏俄戰情帶來一系列嚴重影響。事實上，這是一座具有重要戰略意義的水壩，且影響範圍非常廣泛，因此自開戰以來就被視為潛在目標。

1、新卡科夫卡水壩是什麼？

新卡科夫卡水壩建於蘇聯時期的1956年，是卡霍夫卡水力發電站的一部分。它橫跨第聶伯羅河（Dnipro），位在赫爾松以東約30公里處，高度約30公尺，總長度約3.2公里，預估容水量為180億立方公尺，相當於美國猶他州的大鹽湖（Great Salt Lake）。

2、為什麼重要？

新卡科夫卡水壩具有戰略重要性。首先，其供水範圍非常廣闊，北至歐洲最大的扎波羅熱核電廠，南至2014年被俄併吞的克里米亞半島南部，灌溉烏南大片農業地區，同時也是水力發電廠的能量來源之一。

因此，它可能造成的破壞力不堪設想。萬一水壩潰堤，將淹沒下游的赫爾松等地區及定居點，破壞灌溉烏南大部分土地的運河系統，也讓基輔持續應對的能源問題更加惡化。

因此，自俄國對烏克蘭開戰以來，新卡科夫卡水壩一直被指定為潛在目標，在戰爭爆發不久後，則被俄軍控制至今。

3、戰爭以來的情況？

赫爾松在去年2月開戰不久後被俄占領，但去年10、11月由烏軍收復大面積領土。此後，俄軍控制第聶伯羅河東南側，烏軍掌握其餘西部地區，包括首府赫爾松市。但是，水壩遭受嚴重破壞的影像，從那時開始就在網路流傳。

烏克蘭總統澤倫斯基曾稱，俄軍在水壩內部裝設炸藥，呼籲西方國家警告莫斯科切勿炸毀水壩，以免帶來「大規模災難」。烏軍情報機構也說，「生態災難的規模將遠超烏克蘭邊境，影響整個黑海地區」。不過，俄國也指控基輔向水壩發射火箭及砲擊，藉此重奪赫爾松。

4、烏俄雙方怎麼說？

水壩6日凌晨被炸毀，旁邊的水力發電廠也遭破壞，烏俄雙方都在第聶伯羅河沿岸部署緊急單位，並且指責對方破壞水壩。與此同時，當局警告「水位將在5小時內達到臨界值」，呼籲居民迅速撤離。赫爾松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，「撤退已經開始，我要求你們盡一切可能拯救自己的性命，立刻離開危險地區。」