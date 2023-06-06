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烏克蘭水壩被炸潰堤　上游就是「札波羅熱核電廠」

▲▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞，衛星影像可見水不斷從中流出。（圖／路透）

▲烏克蘭南部水壩遭到破壞，衛星影像拍到水從破口流出。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭赫爾松州南部的新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞後，烏克蘭國有水力能源公司表示，大壩與水力發電廠皆因爆炸而被完全摧毀，水庫水位將在4天內排乾。烏克蘭總理什米加爾警告，水壩毀損可能造成環境災難。據聯合國機構觀察，位於水壩上游的札波羅熱核電廠目前沒有立即的核安風險。

▲▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞。（圖／路透）

▲烏克蘭稱，新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）與水力發電設施遭俄軍炸毀。（圖／路透）

新卡科夫卡水壩遭破壞後，無人機6日拍到大量儲水從破口湧出。路透社報導稱，這座水壩容納約18立方公里的水，約相當於美國猶他州的大鹽湖（Great Salt Lake），為烏克蘭東南部的大部分地區供水。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，水庫水位正在迅速下降，下游估計數小時內將達到「臨界水位」。

烏克蘭當地官員表示，已有部分定居點被洪水淹沒，醫院處於戒備狀態，可能受洪水影響地區也已經開始撤離。目前烏俄雙方互控是幕後主使。

根據CNN報導，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）6日上午表示，水壩被毀可能將為烏南地區帶來「環境災難」，嚴重破壞生態系統，並影響人們取得飲用水。總統澤倫斯基已召開國家安全與國防委員會會議，後續還將舉行另一場針對環境安全的緊急應變會議。波多利雅科認為，俄羅斯炸毀水壩目的在於阻礙烏克蘭反攻行動，已經造成災難性的後果。

▲▼烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）。（圖／路透）

▲烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）警告，水壩被炸毀後將造成嚴重環境破壞。（圖／路透）

烏克蘭札波羅熱核電廠正好座落於水壩上游，什米加爾表示，當局正在評估事件對核電廠環境的影響與威脅，但由於核電廠目前受俄軍控制，準確評估將有難度。他認為，俄羅斯人必須立即撤出核電廠，以避免更進一步的災難。

聯合國監督機構「國際原子能總署」6日則表示，機構專家正在「密切關注事態發展」，附近大壩被毀後札波羅熱核電廠「沒有立即的核安全風險」。烏克蘭國家核能發電公司表示，大壩遭破壞可能對核電廠造成負面影響，但情況已獲得控制。核電公司聲明還稱，「新卡科夫卡水庫需供應札波羅熱核電廠的渦輪冷凝器與安全系統用水。冷卻池目前水位已滿，截至6日上午8時為16.6公尺，足以滿足核電廠需求。」

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