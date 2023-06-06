韓商遭菲律賓警方綁架勒斃　火葬「骨灰沖馬桶」！一審判無期徒刑

▲南韓在菲律賓發展的企業家池易周，2016年10月遭到當地警方以掃毒為名義綁架殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名在菲律賓發展的企業家池易周（지익주，Jee Ick Joo，音譯），疑似不願向當地公務員以重金行賄，2016年10月竟然在自家遭到菲律賓警察、情報人員以緝毒為名義綁架，載至停車場勒斃，事後火化屍體、骨灰沖進馬桶。受疫情影響，官司纏訟超過6年，如今一審法官宣判該名警察和情報人員無期徒刑。

根據《韓聯社》，菲律賓安赫勒斯（Angeles City）法院於當地時間今（6日）召開一審，依照犯下綁架、殺害南韓企業家池易周、竊取車輛等罪嫌，判處菲律賓國家警察總署反毒總隊（PNP AIDG）前3級警官桑塔伊沙貝爾（Ricky Sta. Isabel）、菲律賓國家調查局（NBI）情報員歐姆朗（Jerry Omlang）無期徒刑。

▲涉嫌殺害池易周的菲律賓警官桑塔伊沙貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

至於先前被視為主嫌之一、桑塔伊沙貝爾的警隊上司拉斐爾（Lafael P. Dumlao lll）則在一審被宣告無罪，他先前曾聲稱池易周是當地華裔毒梟艾伯特蔡（Albert Chua）的左膀右臂，2019年他在此案獲得保釋。

來自南韓的池易周是南韓造船廠韓進重工業的職員，之後他遠赴菲律賓擔任高階主管，並參與蘇比克灣造船廠的興建事業，退休之後他轉往經營自己的事業，豈料2016年10月18日下午2時在馬尼拉以北約85公里的安赫勒斯（又譯安格利斯市，Angeles City）的住處，該年53歲的他和女傭遭到包括數名現職警察在內等8名男子，以掃毒為名義、持偽造的拘捕令闖入逮捕。

菲律賓國家調查局指出，桑塔伊沙貝爾等一行人將池易周強押上車後，載往警察總署反毒總隊附近的停車場，之後更以鐵桿絞麻繩的方式勒斃池易周。

▲池易周被載往警察總署反毒總隊附近停車場勒斃。（圖／達志影像／美聯社）

隔天（10月19日）上午11時，一行人將池易周的屍體載往加洛坎市（Caloocan）的某間葬儀社草草火化，並將骨灰沖進廁所馬桶，導致警方搜索上更加困難，而一同被綁架的女傭則是在開往警察總署反毒總隊停車場的路途中，被嫌犯釋放。

根據池易周的妻子崔京珍（최경진，音譯）的描述、參酌監視器畫面，這批兇嫌還開走了池易周的高級休旅車，同時搜括家中值錢物品。

不久，池易周的家屬就接到500萬菲律賓披索（近新台幣272萬元）的勒索電話，然而家屬付完贖金後卻等不到池易周的歸來，之後兇嫌又開口索討400萬披索（約新台幣217萬元），家屬要求對方拿出池易周存活在世的證據，不過對方無法拿出證據，家屬才決定向警方報案。

▲韓商池易周的遺孀崔京珍。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓檢方認為葬儀社業者涉嫌毀屍滅跡，加上調查後發現該名業者曾是退休警官，和桑塔伊沙貝爾共事，因此將之列為嫌疑人之一，不過該名業者之後感染新冠肺炎死亡，而調查局2017年1月持搜索令在葬儀社內找到池易周所擁有的高爾夫球桿，懷疑該高爾夫球桿和3萬披索是火化池易周屍體的代價。

菲律賓國家警署反綁架小組（AKG）在此案中將14名嫌疑人送交檢方，最終獲起訴的則有5人，此案作案手法相當縝密，震驚菲律賓當地的韓僑社會，因為當地不時傳出韓裔民眾被綁架的消息，甚至就連菲律賓時任總統杜特蒂也向南韓政府道歉，承諾會將「嫌犯的頭顱」送往南韓謝罪。