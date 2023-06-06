　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓商遭菲律賓警方綁架勒斃　火葬「骨灰沖馬桶」！一審判無期徒刑

▲▼南韓在菲律賓發展的企業家池易周，2016年10月遭到當地警方以掃毒為名義綁架殺害。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓在菲律賓發展的企業家池易周，2016年10月遭到當地警方以掃毒為名義綁架殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名在菲律賓發展的企業家池易周（지익주，Jee Ick Joo，音譯），疑似不願向當地公務員以重金行賄，2016年10月竟然在自家遭到菲律賓警察、情報人員以緝毒為名義綁架，載至停車場勒斃，事後火化屍體、骨灰沖進馬桶。受疫情影響，官司纏訟超過6年，如今一審法官宣判該名警察和情報人員無期徒刑。

根據《韓聯社》，菲律賓安赫勒斯（Angeles City）法院於當地時間今（6日）召開一審，依照犯下綁架、殺害南韓企業家池易周、竊取車輛等罪嫌，判處菲律賓國家警察總署反毒總隊（PNP AIDG）前3級警官桑塔伊沙貝爾（Ricky Sta. Isabel）、菲律賓國家調查局（NBI）情報員歐姆朗（Jerry Omlang）無期徒刑。

▲▼涉嫌殺害池易周的菲律賓警官桑塔伊沙貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲涉嫌殺害池易周的菲律賓警官桑塔伊沙貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

至於先前被視為主嫌之一、桑塔伊沙貝爾的警隊上司拉斐爾（Lafael P. Dumlao lll）則在一審被宣告無罪，他先前曾聲稱池易周是當地華裔毒梟艾伯特蔡（Albert Chua）的左膀右臂，2019年他在此案獲得保釋。

來自南韓的池易周是南韓造船廠韓進重工業的職員，之後他遠赴菲律賓擔任高階主管，並參與蘇比克灣造船廠的興建事業，退休之後他轉往經營自己的事業，豈料2016年10月18日下午2時在馬尼拉以北約85公里的安赫勒斯（又譯安格利斯市，Angeles City）的住處，該年53歲的他和女傭遭到包括數名現職警察在內等8名男子，以掃毒為名義、持偽造的拘捕令闖入逮捕。

菲律賓國家調查局指出，桑塔伊沙貝爾等一行人將池易周強押上車後，載往警察總署反毒總隊附近的停車場，之後更以鐵桿絞麻繩的方式勒斃池易周。

▲▼池易周被載往警察總署反毒總隊附近停車場勒斃。（圖／達志影像／美聯社）

▲池易周被載往警察總署反毒總隊附近停車場勒斃。（圖／達志影像／美聯社）

隔天（10月19日）上午11時，一行人將池易周的屍體載往加洛坎市（Caloocan）的某間葬儀社草草火化，並將骨灰沖進廁所馬桶，導致警方搜索上更加困難，而一同被綁架的女傭則是在開往警察總署反毒總隊停車場的路途中，被嫌犯釋放。

根據池易周的妻子崔京珍（최경진，音譯）的描述、參酌監視器畫面，這批兇嫌還開走了池易周的高級休旅車，同時搜括家中值錢物品。

不久，池易周的家屬就接到500萬菲律賓披索（近新台幣272萬元）的勒索電話，然而家屬付完贖金後卻等不到池易周的歸來，之後兇嫌又開口索討400萬披索（約新台幣217萬元），家屬要求對方拿出池易周存活在世的證據，不過對方無法拿出證據，家屬才決定向警方報案。

▲▼韓商池易周的遺孀崔京珍。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓商池易周的遺孀崔京珍。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓檢方認為葬儀社業者涉嫌毀屍滅跡，加上調查後發現該名業者曾是退休警官，和桑塔伊沙貝爾共事，因此將之列為嫌疑人之一，不過該名業者之後感染新冠肺炎死亡，而調查局2017年1月持搜索令在葬儀社內找到池易周所擁有的高爾夫球桿，懷疑該高爾夫球桿和3萬披索是火化池易周屍體的代價。

菲律賓國家警署反綁架小組（AKG）在此案中將14名嫌疑人送交檢方，最終獲起訴的則有5人，此案作案手法相當縝密，震驚菲律賓當地的韓僑社會，因為當地不時傳出韓裔民眾被綁架的消息，甚至就連菲律賓時任總統杜特蒂也向南韓政府道歉，承諾會將「嫌犯的頭顱」送往南韓謝罪。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
陸女博士獻肉體！指導教授幫寫論文還扶正
部落客「教1動作」讓IKEA霜淇淋變大支！網轟：10元也要貪
他見家附近「蝦皮店到店」倒閉驚呆！　鄉民點出關鍵：不想用
鴻海7月4日除息　郭台銘92億元股息入袋
快訊／下班注意！台鐵汐止站轉轍器故障　南下列車誤點
烏國水壩被炸「洪水淹入80定居點」　全市進入緊急狀態
快訊／南投「汽車火球」撞工廠！男駕駛成焦屍
「谷超」最快今晚生成！明起雨區越來越大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭水壩「戰略意義」曝光！被炸潰堤撼動戰情　4大QA一次看

1.6萬人陷危！烏國水壩被炸「洪水淹入80定居點」　全市進入緊急狀態

英19歲少年「毒駕」聯結車　開到對向輾過小客車！駕駛竟奇蹟無傷

哈利王子控告英國小報！現身法院作證　王室132年來首例

韓商遭菲律賓警方綁架勒斃　火葬「骨灰沖馬桶」！一審判無期徒刑

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

美中俄同場參加！　印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

家人好奇測DNA「意外破15年前懸案」　35歲律師涉嫌性侵4女落網

家中突傳爆破聲！下秒瓷磚「自炸」滿屋狂噴　泰女聽鄰居1句話嚇傻

把女病患「壓在整脊床」性侵！　日31歲整復師惡行曝光

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

高三生畢業派對飆唱《星火》　網聽天籟嗓音：起雞皮疙瘩！

烏克蘭水壩「戰略意義」曝光！被炸潰堤撼動戰情　4大QA一次看

1.6萬人陷危！烏國水壩被炸「洪水淹入80定居點」　全市進入緊急狀態

英19歲少年「毒駕」聯結車　開到對向輾過小客車！駕駛竟奇蹟無傷

哈利王子控告英國小報！現身法院作證　王室132年來首例

韓商遭菲律賓警方綁架勒斃　火葬「骨灰沖馬桶」！一審判無期徒刑

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

美中俄同場參加！　印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

家人好奇測DNA「意外破15年前懸案」　35歲律師涉嫌性侵4女落網

家中突傳爆破聲！下秒瓷磚「自炸」滿屋狂噴　泰女聽鄰居1句話嚇傻

把女病患「壓在整脊床」性侵！　日31歲整復師惡行曝光

快訊／會考要拿A++可以錯幾題？　心測中心「答對題數對照表」出爐

亞歷媽「想帶長子去日本」被質疑偏心　吐露長期困擾：讓我心好累

吳哲源肩傷復原不如預期　上半季歸隊有難度

女星跑韓國夜店「一秀護照」連被3家擋下！默默回家：台灣真是好地方

蔡依林登「THE FIRST TAKE」奪發燒冠軍　五月天阿信回應了！

她下腹痛6年！醫：是疝氣　1訊號恐「腸子開始壞死」

騰雲科技通過櫃買審議會獲准上櫃　最快第3季掛牌

12星座六月運勢！天秤事業由黑轉紅、摩羯感情易撕破臉

「HONDA全新入門休旅」登場！軸距比HR-V更大　配備、外型不陽春

台灣隊長陳柏良受傷　無緣中華男足對泰友誼賽

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

視線離開飲料5秒　女瞬間被下藥癱瘓

即／烏克蘭水壩遭炸毀　河水湧出畫面曝

對身高自卑　27歲男砸328萬斷骨增高

撞名奧客！他出國前晚「慘遭取消機位」

家裡停電到車上開冷氣睡覺　竟釀1死2昏迷

飛車追逐「駕駛竟是10歲小男孩」

恆河大橋垮2次　首長認設計缺陷

輝達遊戲玩家怨被拋棄　黃仁勳回：深深傷了我的心

1兆美元「發債海嘯」來了

沙塵暴襲蘇伊士運河　貨輪遭吞噬

撕破臉！瓦格納俘虜俄軍　逼認攻擊僱傭兵

更多熱門

相關新聞

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

日本一名木匠涉嫌在女兒就讀小學時性侵對方，因此被警方逮捕。根據警方表示，男子3月才因為猥褻另一名女兒，並且拍攝不雅片，而遭到逮捕，同時被起訴。怎知警方在調查過程中越挖越深，發現該名男子甚至還曾性侵女兒，因此再度將其逮捕。

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

家中突傳爆破聲！下秒瓷磚「自炸」狂噴

家中突傳爆破聲！下秒瓷磚「自炸」狂噴

日31歲整復師把女病患「壓在整脊床」性侵！

日31歲整復師把女病患「壓在整脊床」性侵！

即／中俄軍機進入「南韓防空識別區」

即／中俄軍機進入「南韓防空識別區」

關鍵字：

日韓要聞東南亞要聞南韓菲律賓池易周Jee Ick Joo

讀者迴響

熱門新聞

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面