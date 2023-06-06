英19歲少年「毒駕」聯結車　開到對向輾過小客車！駕駛竟奇蹟無傷

記者張寧倢／綜合報導

英國一名19歲少年先前吸毒後駕駛一輛聯結車，行經沙福郡（Suffolk）的米登霍爾英國皇家空軍基地（RAF Mildenhall）旁的A1101號公路，結果失控開往對向車道，迎面撞上一輛白色自小客車，聯結車頭直接輾壓轎車車頂，最終車頭翻覆。肇事少年與遭撞的小客車駕駛，兩人竟都奇蹟般地逃脫，意識清醒，未受重傷。

▲英國聯結車司機毒駕，輾過白色轎車。（圖／翻攝自Facebook）

根據ITV等英國媒體報導，19歲的索爾比（Tyler Sowerby）2022年9月24日駕駛一輛車斗載滿穀物的聯結車，在米登霍爾英國空軍基地外的雙向單線車道上，結果越開越偏離車道，對向一輛白色Honda 轎車見狀踩煞車停下，沒想到聯結車仍然繼續直直開過來，來不及閃避的轎車被聯結車頭輾過、重壓變形，車頭最後向側邊翻覆，聯結車才停下來。

此案5日開庭審理，索爾比向法官承認粗心駕駛與服藥後不健康駕駛。分析也顯示，索爾比體內安非他命驗出陽性。檢察官廷德爾（Graeme Tindall）向法官表示，「當我向你展示事故照片時，你會很驚訝車禍沒有造成嚴重傷亡。」白車駕駛戴維斯（William Davis）幸運脫逃，他與索爾比都未受到重傷，意識清醒地被送醫。

由於索爾比先前還承認了另一起發生於2月份的毒駕案件，當時他被警方攔查發現體內古柯鹼含量超標，他當天因這兩起交通案件被地方法官判處8個月有期徒刑、緩刑1年，但必須完成一項恢復改造服務，包含在緩刑服務機構進行10天、滿60小時的無償工作，並禁止駕駛3年。