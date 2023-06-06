中正預校「流感延遲通報」12班停課一周　近4周校園群聚累積67起

▲疾管署6/6疫情記者會，發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中正預校5月底爆發流感群聚且延遲通報，目前該校已經累積有61人疑似類流感，分布15個班級。疾管署副署長羅一鈞表示，衛生局已介入要求學校進行防治措施，延遲通報也依法裁處，目前該校共12個班級停課。而國內的流感疫情還在上升中，近四周全國通報流感群聚總共73起，有67起屬於校園。

高雄市衛生局表示，中正預校5月底起，有學生陸續確診A流，但校方卻未落實通報，仍照常讓學生上課，造成嚴重群聚感染。衛生局疫調後，發現指標個案於5月11日確診，統計至昨(5日)共有61人疑似類流感，初步認定校方未即時通報，依法開罰1萬2000元罰鍰。

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疾管署副署長羅一鈞6日表示，已經接獲高雄市衛生局有回報內容，整起案件在6月2日接獲通報，目前有確認5/11至昨日為止，有61名疑似病例，分布15班級，沒有重症或者住院的個案，都是屬於輕症。

羅一鈞指出，衛生局已經介入要求學校進行一些相關的防治措施，那針對延遲通報部分，也已經依照相關的規定來裁處1萬2千元的罰鍰，並且有責令該校12個班級停課一周。

▲中正預校爆發流感群聚。（圖／ETtoday資料照）

近期流感持續升溫，根據疾管署監測，上周門急診類流感就診人次達79,205人次，較前一周上升3.5%，整體趨勢高於2020至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。上周來新增通報18例流感併發重症，4例死亡。死亡個案中有一名僅4歲的男童，感染流感後併發急性壞死性腦炎，經過積極治療病況仍沒改善，發病第7天過世，是本流感季、也是今年年紀最小死亡個案。

羅一鈞也公布近4周群聚通報，總計有73起群聚，其中有67起屬於校園，包含幼兒園至大專院校，其餘包含2起人口密集機構、另外有4起是醫療院所群聚。