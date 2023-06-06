快訊／今年最小！4歲童染流感爆「急性壞死性腦炎」　發病7天亡

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續上升！疾病管制署今（6）日公布上周新增18例流感併發重症，4例死亡。死亡個案中有一名僅4歲的男童，感染流感後併發急性壞死性腦炎，經過積極治療病況仍沒改善，發病第7天過世，是本流感季、也是今年年紀最小死亡個案。

▲疾病管制署疫情周報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

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疾管署說明，上周新增18例流感併發重症( 15例A型H1N1、 3例A型H3N2)，年齡介於30多歲至90多歲，為16例男性、2例女性，發病日介於5月10日至6月3日，其中13例具慢性病史，17例未接種本季流感疫苗；另新增4例死亡(皆A型H1N1)，為未滿10歲至60多歲，2例女性2例男性，發病日介於4月26日至5月27日，其中3例有慢性病史，皆未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說明流感死亡個案，其中有一名兒童是南部4歲男童，本身沒有潛在疾病，沒有接種疫苗，一開始是發燒、咳嗽等類流感症狀，發病隔天意識不清，就醫快篩確認A流，電腦斷層檢驗發現有急壞死性腦炎，後續給予抗病毒藥物、控制腦壓等藥物，經過積極治療病況沒有改善，發病第7天因為併發急性壞死性腦炎過世。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明上周疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達79,205人次，較前一周上升3.5%，整體趨勢高於2020至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年6月5日流感併發重症病例累計237例(112例A型H1N1、117例A型H3N2、3例A型未分型、5例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占47%)，88%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史，其中死亡37例(17例A型H1N1、19例A型H3N2、1例B型)，81%未接種本季流感疫苗，92%具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。