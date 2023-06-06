牽手走紅毯「新郎全程滑手機」　新娘尬笑一出教堂秒變臉

▲新郎走紅毯還在滑手機。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

外國一對新人在教堂結婚，並且牽手走上紅毯，接受親友祝福。未料，新郎竟然全程都在滑手機，絲毫不理睬現場賓客，新娘只好勉強擠出尷尬笑容，感謝大家的出席與祝福，但一步出大門立刻「變臉」，質問老公剛才為何如此怠慢。

根據影片，儘管新人緊緊牽著手，新郎的雙眼幾乎黏在手機上，只有新娘獨自招呼賓客。2人一走出教堂，新娘馬上表達不滿，但男方似乎沒有道歉的意思，反而擺出無奈表情，她也不再追究， 又對鏡頭露出幸福笑臉。

這段影片起初被TikTok用戶CynthiaUmunze上傳，之後被分享至推特等社群平台瘋傳，但最原始的版本已經刪除。

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT — Mahuntsu (@Mahuntsu) June 2, 2023

網友們都感到不敢置信，紛紛猜測新郎到底傳訊息給誰，「這段婚姻結束了」、「不尊重人又高高在上」、「我真的好想知道他在幹嘛，以及她為什麼覺得沒關係」、「這男的要不就是被逼婚，要不就是根本不愛這位小姐」、「他在跟小三講話吧」、「絕對沒有任何事情那麼重要…這個行為沒有任何藉口」。

儘管許多人懷疑這段婚姻是否能夠長久維持，但據悉有第二段影片顯示，夫妻倆當晚一起跳舞，看起來非常幸福。也有人大讚新娘處理得宜，風範令人印象深刻，「她是一個比我更好的女人，我會抓狂的」。