Xbox驚爆非法蒐集個資！兒童email、電話全收齊　美國重罰微軟6億

▲微軟因旗下的Xbox遊戲機違反兒童網路隱私保護法，而被重罰6億元。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

微軟旗下電子遊戲機Xbox因未經父母同意就蒐集兒童用戶個資，而被控違反《美國兒童網路隱私保護法》（COPPA）。美國聯邦貿易委員會（FTC）5日證實，微軟同意支付2000萬美元（約新台幣6.1億元）以換取和解。

據路透社報導，FTC在聲明中指出，當局接獲投訴，稱微軟在2015至2020年間保留了所有兒童用戶在創建帳號時提供的資訊，而且部分兒童用戶在家長未完成帳戶登記下仍能開設帳號。

FTC表示，Xbox在未獲家長或監護人同意的情況下，擅自蒐集13歲以下註冊Xbox遊戲系統的兒童的個人資料，其中包含姓名、email、電話和年齡等訊息，還違法保留相關個資，明顯已違反COPPA的規定。

美國在2000年生效的COPPA規定，任何網站運營商在線上蒐集13歲以下兒童個人資訊時，必須獲得父母或監護人同意，同時必須保護兒童的隱私與安全，且不得向13歲以下的兒童進行銷售。

FTC下令微軟必須立刻採取措施，加強Xbox系統對兒童用戶的隱私保護，同時將COPPA的保護範圍擴大到與微軟共享兒童數據的第三方遊戲軟體開發商。微軟發言人表示，該公司承諾將遵守法規，並改善創建新帳號的過程，同時解決系統中資料留存的問題。