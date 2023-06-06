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美豬查無違規！消基會疑遭改標「洗產地」　食藥署曝2年半稽查結果

▲▼消基會抽查289件豬肉卻不見美豬，呼籲政府公布去向，並定期公布調查報告。（圖／消基會提供）

▲美豬查無違規！消基會疑遭改標「洗產地」，食藥署曝2年半稽查結果。（圖／消基會提供）

記者嚴云岑／台北報導

消基會今（6）日公布各通路289件豬肉萊克多巴胺抽驗結果，其中有8件來自法國，但進口量更高的美國卻抽到0件，懷疑主管機關未做好把關。對此，食藥署表示，美國豬肉佔總體豬肉比例0.4%，目前後市場稽查都符合衛生標準，僅有9件因標示不合格遭開罰。

食藥署副署長林金富表示，台灣自110年開放含萊克多巴胺的豬肉（含美豬）進口後，食藥署就設置了豬肉儀表板進行統計，截至112年5月29日已完成查核豬肉原料原產地標示共計22萬4,662件次，查獲72件標示不符規定，其中9件為標示為美國，違規理由多為未把使用比重較高的豬肉產地先行標示，「都是小疏忽」，裁處金額共計198.6萬元整。

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▲▼美豬查無違規！消基會疑遭改標「洗產地」　食藥署曝2年半稽查結果。（圖／食藥署提供）

▲豬肉原產地標示須以佔比排序。（圖／食藥署提供）

林金富另提到，台灣雖然開放美豬進口，但進口量一直都不高，自110年至112年5月國產及輸入總淨重共計232.0萬公噸，其中美國輸入佔全部0.96萬公噸（0.4%），進口產品部分直接進到通路販售，也有做成加工食品，至今稽查1521件次未驗出萊克多巴胺。

依據食安法規定，輸入食品應向食藥署請食品輸入查驗，查驗結果符合規定後，始予放行輸入。林金富強調，食藥署持續依食品安全衛生管理法相關規定，嚴謹執行食品輸入查驗，確保輸入食品安全衛生；同時並落實市售食品監管，查獲違規即依法處辦，為民眾食品安全把關。

▼美豬至今共被查獲9件標示違規。（圖／食藥署提供）

▲▼美豬查無違規！消基會疑遭改標「洗產地」　食藥署曝2年半稽查結果。（圖／食藥署提供）

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