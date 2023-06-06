Spotify今年第2波大裁員　Podcast部門「戰略調整」資遣200人

▲音樂串流平台Spotify總部位於瑞典。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

音樂串流平台Spotify於5日宣布，針對Podcast部門進行「戰略性調整」並且裁員200人，相當於全球員工2%的人力。這已經是該企業今年第二度大規模裁員。

Spotify形容，Podcast部門的戰略變化及裁員是「艱難卻必要的決定」，但能夠更好地支持創作者社群。副總裁哈巴西（Sahar Elhabashi）說，「我們正在擴大與全球領先Podcasters合作，並且採用量身打造的方式，讓每一檔節目及每一位創作者達到最佳化。」

CNN報導，Spotify近年在Podcast領域押下重注，2019年重新設計App以強調這項功能，挹注5億多美元投資Podcast工作室，並且推出多檔獨家節目。儘管Spotify表示，他們擁有全球1億名的Podcast聽眾，也是美國最大節目平台，2021年至2022年廣告營收「歷經很高的二位數成長」，但近年持續削減獨家節目數量。

今年1月，Spotify全球裁員6%，其中最引人注目的被資遣者，就是曾簽下許多Podcast合約的內容總監奧斯特洛夫（Dawn Ostroff）。

CEO埃克（Daniel Ek）對此表示，「就像許多其他領袖一樣，我希望維持疫情帶來的強勁順風，並相信我們的廣泛全球業務，以及對廣告放緩的較低風險，將使我們免受影響。但從後設角度來看，我在營收成長之前進行投資，野心太大了。」