金正恩今年出席軍事活動「頻率倍增」　恐想甩鍋經濟低迷責任

▲金正恩今年頻繁公開出席軍事領域活動。圖為金正恩4月13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今年出席軍事相關活動的頻率大增，光是今年至4月底前就已經12次，而若算上5月中旬視察軍事偵察（間諜）衛星發射事前準備作業，則高達13次，比起去年一整年的7次還要多出近一倍。專家分析，金正恩恐怕是想藉突顯軍事成果，來甩鍋經濟低迷不振的政治責任。

根據南韓媒體《韓聯社》、《News1》，南韓統一研究院今（6）日公佈一項統計數據，指出金正恩截至今年4月底出席的27次公開活動中，和軍事領域相關的活動就占12次，而若算上5月17日帶著女兒金主愛視察國家宇宙開發局，親自指導軍事偵察衛星組裝狀況、批准行動計畫，則其出席的軍事領域相關活動就達到13次。

金正恩2021年出席軍事領域相關活動達6次、去年則為7次，然而今年在短短5個月內就出席了13次，和去年相比，出席軍事領域活動的次數可以說是翻倍成長；至於今年其他領域的活動，出席典禮占了5次、拍攝紀念合照占4次、觀賞表演活動占3次、政治會議2次、參謁則僅1次。

回顧今年金正恩出席較重要的軍事活動場合，包括5月17日視察國家宇宙開發局、4月13日帶著妻子李雪主和女兒金主愛前往平壤視察採固態燃料的新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型試射、3月27日視察核武研究所、3月21至23日在咸鏡南道視察「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗、3月16日在平壤視察ICBM火星-17型試射。

▼金正恩3月16日上午親自前往平壤順安視察ICBM火星-17型試射。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓3月21至23日在咸鏡南道海域實施「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗，金正恩親自視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

自從金正恩2012年上台掌權後，2014年出席軍事相關活動的次數最多，達到50次，而2018年因為南北韓局勢緩和，該年出席軍事活動僅只有3次，不過隨著金正恩與美國時任總統川普在越南河內的會談宣告決裂後，2019年出席軍事活動的次數便又激增到23次。

分析指出，金正恩今年對外公開活動的次數和去年相比，雖然沒有顯著差異，但軍事領域的占比卻明顯提升。

專家分析，金正恩恐怕是想和委靡不振的經濟保持「安全距離」。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）表示，「從去年起，金正恩在經濟領域上的公開活動頻率明顯減少，似乎是將經濟政策的制定委任給內閣。若在經濟領域上取得成果，則金正恩應該會將功績（或責任）攬在自己身上，但因為事與願違，才會一方面保持距離、一方面將經濟政策上的責任轉給內閣承擔。」

《News1》則分析，金正恩在出席公開活動上聚焦於導彈研發和試射等軍事領域的同時，內閣總理金德訓則負責囊括北韓居民的農事、經濟等相關領域業務，北韓黨務機關報《勞動新聞》6日還刊出金德訓前往平安道當地視察農業生產的消息，向民眾顯示出當局軍事、民生經濟並重的態度。