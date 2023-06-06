快訊／烏克蘭水壩疑遭俄軍炸毀！　大量河水湧出畫面曝光

▲赫爾松南部新卡科夫卡水壩疑遭俄軍炸毀。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

位於烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）疑似遭到俄軍破壞，從無人機捕捉到的畫面已看到，大量河水從破口湧出，恐怕會對赫爾松市與第聶伯羅河（Dnipro）周圍人口稠密區造成重大破壞。

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

根據CNN、路透社報導，烏克蘭南方司令部（Ukraine's Operational Command South）在臉書發文指出，「新卡科夫卡水壩遭到俄軍炸毀，目前還在評估破壞的規模、水流傾瀉速度及水量，還有可能被淹沒的地區。」不過，俄羅斯軍方也指責，水壩是遭到烏克蘭武裝部隊炸毀，現在下游有數個地區處於危險地帶。

從推特曝光的空拍機畫面可以看到，大量河水從被破壞的水壩中傾瀉而出，赫爾松市與第聶伯羅河周圍首當其衝，可能會造成重大破壞。