快訊／烏克蘭水壩疑遭俄軍炸毀！　大量河水湧出畫面曝光

▲赫爾松南部新卡科夫卡水壩疑遭俄軍炸毀。(圖/翻攝自推特)

記者張方瑀/綜合報導

位於烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩(Nova Kakhovka dam)疑似遭到俄軍破壞,從無人機捕捉到的畫面已看到,大量河水從破口湧出,恐怕會對赫爾松市與第聶伯羅河(Dnipro)周圍人口稠密區造成重大破壞。

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO