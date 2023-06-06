檢討侯友宜見面會成效　吳子嘉：以後不能問到飽就不約了

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜為衝刺選情參加《美麗島電子報》董事長吳子嘉所舉辦的《董事長開講粉絲見面會》。吳子嘉表示，檢討後他們發現，侯友宜第一次演講內容非常好，但表現不好；第二次演講表現非常好，但內容不理想，只談治安；因此，以後無論是誰上節目都要給網友問到飽，更直言「如果你侯友宜再上我的節目，不能夠網友直球對決、不能問到飽，而是在那邊打太極拳，這個我們就不約了，因為會影響到流量。」

吳子嘉日前在直播中表示，《董事長開講粉絲見面會》全部的點閱率、流量加起來超過兩百萬，因為有和TVBS、中天串接，所以對侯友宜來講有非常大的行銷廣告效果，原本他們約好就是辦兩次，兩次辦完之後停下來重新檢討一下。

吳子嘉指出，檢討時他們發現，平台主持人雖然都很強，但侯友宜第一次演講的內容非常好，表現不好；第二次演講表現的非常好，很活潑，但內容不理想，只談治安。因此，吳子嘉強調，他們最近與柯文哲在聯絡，無論是柯文哲、賴清德或侯友宜上節目，都會要求上架產品要符合規範，也就是「要給網友問到飽，不能再唧唧歪歪的，面對問題時直球對決。」

吳子嘉直言，「如果你侯友宜再上我的節目，你不能夠網友直球對決、不能問到飽，而是在那邊打太極拳，這個我們就不約了，因為會影響到流量，柯文哲要上也是一樣，直球對決。」