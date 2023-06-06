▲塑膠蒸發殘渣超標！日本MARNA微笑餐廚2款「陸製冷水壺」退運銷毀。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一周邊境查驗結果，共計14項產品不合格，日本知名「MARNA微笑餐廚」冷水壺與日本進口的葡萄、法國龍蝦都上榜，其中MARNA微笑餐廚自中國大陸輸入的冷水壺，因近6個月累計2批不合格，已自本周起調整為100%逐批查驗。

依據食藥署公布資訊，MARNA微笑餐廚遭驗出不合格的產品為自中國大陸出口「K-787 BK 冷水壺(1.0L)」與「K-787 W 冷水壺(1.0L)」，分別於塑膠蓋正庚烷溶出試驗中，被驗出蒸發殘渣超過標準值2.4~2.7倍，共計76公斤產品於邊境遭退運或銷毀。

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食藥署副署長林金富表示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，其內部材質與內容物直接接觸之部分為聚丙烯類者其溶出試驗以正庚烷(25℃,1小時)蒸發殘渣合格標準為150 ppm以下，溶出試驗不合格代表恐有材質成分轉移至食品，為了安全起見，不予輸入。

今日邊境違規產品另有日本島根縣出口的「鮮葡萄」與法國出口的「冷凍地中海紅蝦」，前者驗出不准用於葡萄的殺蟎劑賽派芬，後者驗出重金屬甲基汞超標。林金富表示，兩類產品都已調整為逐批查驗，報關產品也將全數退運或銷毀，不得流入市面。

▼日本島根縣出口的「鮮葡萄」驗出不准用農藥賽派芬。（圖／食藥署提供）