母女電鋸分屍71歲祖母　屍塊放「烤肉架燒烤」警聞腐臭味逮人

▲女子為了滅證，曾把屍塊放在烤肉架上。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州發生一起駭人凶殺案，44歲女子克雷格(Candace Craig)與19歲女兒哈迪(Salia Hardy)被控用電鋸殺害71歲祖母瑪格麗特(Margaret Craig)，殺害後還把屍塊放在烤肉架上燒烤試圖滅證，結果被警方聞到腐肉味道逮捕。

喬治王子郡(Prince George's County)警方2日接到匿名報案，有民眾擔心71歲女子瑪格麗特安危，希望警方能夠前去查看，結果警方當天下午1時30分左右前往其住家時，一進入地下室就立即聞到一股腐爛臭味。

▲母女被控殺害祖母。（圖／翻攝自Prince George's County police）

法律文件顯示，警方在地下室中發現3個塑膠袋，地上到處是血跡與碎肉，還找到用來分屍的刀具、電鋸以及清潔用品，並在其中一個塑膠袋中發現疑似是大腦的東西。

警方調查後發現，女子克雷格上月23日於一次爭吵中殺害母親瑪格麗特，犯案後還要求女兒一起幫忙處理屍體，詳細原因仍在調查中。克雷格被控一級與二級謀殺罪，女兒哈迪也因為共犯身分受審，聽證會將於7月3日舉行。