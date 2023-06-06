九死一生！波蘭旅客深山遭猥褻男「持刀搶劫」　滿臉鮮血直播全程

記者羅翊宬／綜合報導

波蘭一對年輕男女前往南美洲國家哥倫比亞旅遊，當他們在山脊某處森林散步，並透過攝影鏡頭拍下旅途的精采瞬間時，霎時背後遭到一名皮膚黝黑的男子持刀襲擊，接著影片畫面消失。隨後，該名男子透過社群公佈另一支影片，表示他們在旅途中遭到當地搶匪襲擊，而他臉部則是血跡斑斑。

根據《每日郵報》，波蘭一對尚未對外公布姓名的男女，他們5月31日在哥倫比亞第二大城麥德林Cerro El Volador山脊進行徒步旅行，其中戴墨鏡的男子用母語對著鏡頭說話，此時從影片中隱約可以看到，一名穿藍色衣服、皮膚黝黑的陌生男子嘴巴吐舌，並露出猥褻神情，似乎從後方靠近。

此時，該名陌生男子竟然用手摀住女子的嘴，而他的同夥則掐住波蘭男性的頸部。智慧型手機掉到地上，鏡頭停止繼續拍攝影片，該段影片長達19秒鐘。

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隨後，該名波蘭年輕男子在他的社群媒體帳號上傳另一段長達17秒鐘的影片，影片中裸露上半身的他滿臉鮮血，他用英語表示，「我被兩名男子襲擊，其中一人甚至用刀打我的頭。是的，我現在頭痛得非常厲害。我需要封鎖我銀行帳戶之類的東西。這真的太瘋狂了。」

從該名波蘭男子的談話中可以推估，兩人似乎遭到哥倫比亞當地竊盜洗劫財物，他在影片中呼籲，希望當地警方能夠協助揪出竊盜犯。

▲一名哥倫比亞當地男子從背後襲擊波蘭女遊客。（圖／Twitter／AlertaMundial2）

麥德林市長昆特倫（Daniel Quintero）呼籲警方揪出嫌犯，並承諾獎勵民眾提供嫌犯下落，他在聲明中表示，「我已經要求國家警察局長阿塞維多（Acevedo）給予最大的關注，追捕竊賊。市長辦公室將懸賞高達1000萬哥倫比亞比索（約新台幣6萬3321元），蒐集能夠追捕並起訴嫌犯的任何消息。」

麥德林當地的旅遊觀察網站發佈相關數據，表示2023年前4個月針對外國旅客所犯下的竊盜案為300件，和去年同期的69件相比，足足翻漲了4倍。

據悉，麥德林上周五（2日）才發生一起竊案，一名英國男性遊客在麥德林市中心的貝里奧公園（Berrio Park）遭到3名委內瑞拉婦女殘忍輪流毆打、試圖搶走背包，數十名民眾圍觀，所幸該名英國男子在警方幫助下逃脫，而警方也逮捕了3名女子。