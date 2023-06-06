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應習近平邀請！宏都拉斯總統本周訪問中國　建交後首次

▲▼宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

▲宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯今年3月與台灣斷交，並於同月底宣布與中國建交，而宏國外交部證實，總統卡蕬楚（Xiomara Castro）應中國國家主席習近平邀請，將於今（6日）出發前往中國，正式訪問行程將從9日開始至14日結束。

宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）5日在中國駐德古西加巴開館典禮上證實，與中國建交兩個月以來，總統卡蕬楚將首次訪問中國，預計於6日出發。卡蕬楚也在推特發文證實，她將席習近平的邀請於9日至14日訪問中國，「宏都拉斯需要重建新的政治、科學、科技、商業和文化視野。」

根據《路透社》報導，宏都拉斯為了尋求從中國獲得更多經濟投資和就業機會，選擇在今年3月與台灣斷交，並隨即與中國建立外交關係。目前卡蕬楚政府還在尋求與中國達成協議，以減輕宏國的債務負擔。

雷依納上個月也宣布，中宏雙方很快就會展開貿易談判，而咖啡將成為宏都拉斯向中國出口的第一種產品；雷依納5日補充表示，雙方將簽屬多項合作協議，但未說明具體細節。

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