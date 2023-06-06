蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導　日網友怒：請不要再來

▲蔡阿嘎拍攝影片道歉，卻被認為「沒有誠意」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）
記者王佩翊／編譯
台灣YouTuber蔡阿嘎日前前往日本拍攝新片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，然而由於語帶嘲諷且造成店家困擾等行為，隨即遭到台灣網友砲轟，儘管蔡阿嘎與團隊已經下架影片並道歉，但是相關影片已經傳到日本當地，不但在日網被炎上，甚至還在6日上午登上日本新聞。
蔡阿嘎在片中評比了「吉野家」、「名代富士そば」、「Denny's」、「肯德基」、「なか卯」等5家日本餐廳，但卻在店內高聲批評店家，甚至還稱，「沒關係他們聽不懂中文」，被台灣網友認為太過失禮、不尊重人。新片更新後隨即引發爭議，砲火越演越烈，蔡阿嘎最終下架影片，並2度發表聲明道歉。
然而蔡阿嘎的道歉影片與聲明還未成功澆熄台灣網友的怒氣，相關影片就被傳到日本，不但在日本網路被炎上，甚至還在6日登上日本新聞節目めざまし8。對此，也讓台灣網友砲轟，「真的太丟臉。」
日本富士電視台新聞節目めざまし8於6日上午以「『日本5家超難吃店家』影片引砲轟，台灣YouTuber謝罪」為題進行報導。對此，日本推特網友紛紛表示，「他根本不是為了想要評比，只是為了流量」、「希望這個YouTuber不要再來日本」、「我超喜歡台灣，看到這個新聞讓人感到很遺憾。口味這種事，本來就因人而異，我也有不喜歡的台灣食物，但是絕對不會做這種愚蠢的事」等。
めざまし８でこのニュース見たけど— えびまよ (@ebi0522) June 5, 2023
すごく残念な気持ちになった。
台湾大好きだったから本当に悲しい。
味の好みは人それぞれだから好き嫌いを言うのは仕方ないけど完全にバカにしてるよね？
私も台湾の食べ物においが苦手だったりとかあるけど
絶対バカになんてしないです。 https://t.co/qcfnHWqbLk
いやそうじゃなくて、本当に「まずいから」やってるんじゃなくて視聴率のためだよ、、、、、、、#めざまし8 #台湾— rakuraku (@QqC24mb) June 5, 2023
另一方面，也有人質疑，蔡阿嘎如果真的有誠意道歉，是否要在謝罪影片附上日文字幕。蔡阿嘎日前緊急下架影片並鞠躬道歉，但仍無法完全止血，面對事件持續延燒，他今（6日）早以文字方式，鄭重發出聲明再度道歉，「造成不舒服的觀感，完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」
▼有台灣網友在臉書社團「日台交流広場」分享，自己在日本新聞節目看到相關報導。（圖／翻攝自日台交流広場）
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