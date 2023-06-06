疑似誤吞電子煙液體！大馬2歲女童尼古丁中毒　2度癲癇急送ICU

▲馬來西亞一名2歲女童疑因誤食電子煙液體而尼古丁中毒。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞衛生部證實，當地一名來自彭亨的2歲女童疑似誤吞一次性電子煙的液體，導致尼古丁急性中毒，出現嘔吐、呼吸急促、癲癇等症狀，而被緊急送院治療，所幸女童現在的情況已趨於穩定。

綜合當地媒體報導，女童的爺爺5月30日發現孫女突然出現咳嗽、嘔吐、呼吸急促等症狀，而女童附近地面躺著一支一次性電子煙，懷疑孫女誤將一次性電子煙的液體吞下肚，於是迅速將她送到附近醫院救治。

由於這名女孩此前沒有任何慢性病史，因此院方立即為她進行尿檢，結果發現她體內的尼古丁含量極高，認為女童可能因吸入或吞食一次性電子煙液體，導致尼古丁急性中毒，甚至可能危及性命。

由於女童需要在兒童加護病房接受呼吸輔助，她隨後被轉到蘇丹哈吉艾哈邁德沙阿醫院（HOSHAS）診治。據悉，這名女童在治療期間曾2度癲癇發作，所幸她目前的病情已趨於穩定，不再需要呼吸輔助器也可以自主呼吸。

當局事後將查獲的電子煙送到實驗室進一步檢測。衛生部提醒民眾，吸食菸草或電子煙液引起的尼古丁中毒，可能會帶來心悸、嘔吐和癲癇發作等急性反應，而這種症狀可能發生在括兒童在內的所有人身上，「大家需要注意的是，包含電子煙在內的所有菸草產品都對健康有害」。