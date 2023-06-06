瓦格納俘虜俄指揮官！正式撕破臉「逼認攻擊僱傭兵」：這就是證據

▲瓦格納秀出影片，聲稱他們俘虜了一名俄軍指揮官，而俘虜也承認俄軍對瓦格納發動攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）是俄羅斯攻烏的重要戰力，但雙方矛盾卻越發激烈，集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）4日晚間甚至公佈了一段影片，顯示瓦格納俘虜了一名俄羅斯指揮官，似乎真的要和俄軍撕破臉。

綜合《烏克蘭新聲》與《衛報》報導，在普里格津的影片中，可見一名面容憔悴，臉上還帶有淤青的男子遭瓦格納集團俘虜後，被關在在一間半地下的房間裡。這名男子自稱為俄羅斯第72旅旅長凡尼維汀中校（Roman Venevitin），手下還有10到12名士兵。

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.



They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q — Dmitri (@wartranslated) June 4, 2023

凡尼維汀在接受審問時承認，自己曾在酒醉時下令俄軍向一輛載有瓦格納僱傭兵的車輛開火，同時還吩咐士兵們解除瓦格納集團快速反應小組的武裝。凡尼維汀表示，他之所以這麼做，是出於對瓦格納的「個人仇恨」，而他最後也用「有罪」來形容自己的行為。

這段認罪影片被公佈前幾天，普里格津剛在Telegram指控俄軍想要炸死他的人，因為瓦格納集團在部隊後撤的路線發現數百枚地雷，而僱傭兵在清理爆炸裝置時又遭俄羅斯部隊射擊，導致一輛車受損。

普里格津的控訴與凡尼維汀在影片中的說法不謀而合，而普里格津在公佈影片之時，聲稱「這是最後的證據」。俄羅斯國防部至今尚未就相關影片發表評論，但凡尼維汀的2位近親向《衛報》證實，影片中的男子是他們的親戚。