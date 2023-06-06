咖啡鹹鹹的！女病患驚見「黏稠物」沉杯底　怒控狼醫精液加料

▲ 患者在不知情情況下喝下摻入精液的咖啡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國薩默塞特郡一名醫師被控在患者的咖啡中摻入自己的精液，患者長期飲用醫師為她泡的咖啡，直到近1年後發現杯底殘留一種黏稠物，驚覺咖啡遭人加料，才回想起過去就曾在喝咖啡時感覺到一股鹹味。

《鏡報》報導，55歲醫師查普曼（Nicholas John Chapman）面臨2項未經一名女子同意，企圖與其發生性行為的罪名，法院近日開庭審理，審判仍在進行。

受害女子出庭指控，她喝完查普曼給她的熱飲，發現杯底有一種黏稠物質，令她感到震驚，馬上向警方報案，且送驗結果證實，杯中的物質就是查普曼的精液，查普曼後來在醫院開刀時被捕。

律師說明，受害者最早發現咖啡有異狀是在2020年年底，當時她喝了一口就因一股詭異的鹹味而吐出來，並將剩下的咖啡都倒掉，也看見一種黏稠物質流出，但當時沒有想到可能是精液。

受害者真正起疑是在2021年9月，當她注意到查普曼帶著一罐塑膠樣本瓶，才開始意識到不對勁，等到下周查普曼再為她泡咖啡時，她便注意到他口袋裡放著樣本瓶，於是將他泡的咖啡倒進水槽，果真看見一條黏稠物的痕跡。她趕緊將黏稠物裝進樣本瓶並拍照存證，報警後送驗結果顯示精液與查普曼DNA相符。

受害者持續飲用查普曼為她泡的咖啡將近1年，認為她至少喝下6到7次摻有精液的咖啡。律師指控，查普曼企圖讓受害者透過吞下精液的舉動與他發生性行為。

查普曼在手術房開刀時被捕，起初否認在咖啡裡加料，後來聲稱他罹患一種疾病，讓他在排泄時也會排出精液，可能因此導致精液殘留在他手上。查普曼的律師也強調，他對受害者沒有任何性衝動，精液只是跟著糞便被排出，與性無關。