飛車追逐「駕駛竟是10歲小男孩」　太想找媽媽！偷車上國道狂飆

▲警車攝影機拍下男童蛇行畫面。（圖／翻攝推特，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國密西根州州警出動追捕一輛贓車，並在高速公路閘道出口附近成功攔截，未料駕駛竟是一名年僅10歲的男童。原來，這孩子太想要找媽媽，才會偷走休旅車，公然蛇行飆速。

5月27日下午，警方收到通用汽車（General Motors）雲端預警系統OnStar通報，一輛2017年生產的別克Encore從布埃納維斯塔鎮被偷走，正在75號州際公路上，往南向高速行駛。與此同時，多名用路人通報911，宣稱目睹一名兒童坐在駕駛座上，以魯莽方式開車。

眼見警方試圖攔截，贓車駕駛加速逃逸，卻被OnStar系統遠端熄火，輕微擦撞護欄後停下。此時，男童從副駕駛座爬出來，並且試圖步行逃跑，但很快就被抓住了。

《紐約郵報》報導，這名身高不到5英呎（約152公分）的男童坦承，因為想要開車去底特律找媽媽，才會選擇偷車。當時，他顯然與親戚待在一起。

幸好，這起事件沒有造成任何傷亡，被偷休旅車也只有輕微損傷。男童被捕後送往該郡少年拘留中心，目前尚不清楚是否面臨任何刑事指控。