記者陳芊秀／綜合報導

日本歌舞伎演員市川猿之助因演《半澤直樹2》爆紅，5月疑似全家尋短，7旬雙親逝世，他則送醫洗胃獲救，然而父母死因仍在調查中，他的供詞疑似涉及加工自殺罪。他參演的電影《女王偵訊室The Final》因輕生事件確定延期，更可能戲份全刪，另尋演員取代演出，傳出將產生違約金1億日幣（約台幣2221萬元）。

▲市川猿之助傳涉加工自殺罪，電影《女王偵訊室THE FINAL》上映延期。（圖／翻攝自推特）

據日媒《女性自身》報導，市川猿之助在天海祐希主演的電影《女王偵訊室The Final》飾演內閣總理大臣，更是該系列作品最後一位登場的大BOSS，與女主角展開鬥智對決。該片因受到前首相安倍晉三遭槍擊身亡事件影響，已經延期一次，現在更因為劇中演員涉性侵疑雲與輕生未遂，電影2度延期，片商為此抱頭陷入苦惱。

再加上市川猿之助被傳為服安眠藥的雙親蓋上塑膠袋，疑似涉及加工自殺罪，恐要面臨6個月到7年以下的刑期，未來被警方逮捕的可能性增高，成為片商延期重要原因。該片自2014年推出電視劇，電影版完結篇砸下3億日幣製作費（約台幣6663萬元），原本打算在全日本超過300個電影院廳上映，如今全數暫停，如果電影確定找人重拍，光是電影違約金就高達1億日幣（約台幣2221萬元）。

▲市川猿之助在電影《女王偵訊室THE FINAL》扮演內閣總理大臣。（圖／翻攝自推特）

除此之外，市川猿之助往後的歌舞伎公演全數叫停，未來也有賠償責任。而他遺書曾交代名下財產都要留給男經紀人「M」先生，知情人士向媒體透露，他的老家登記在爸爸名下，市價約3億日幣，本人則擁有3000多件的浮世繪，還有珍奇古董，業界人士估計，3000多件的浮世繪總價大約5千萬日幣（約台幣1110萬元），加上珍奇古董，知情人士粗估，市川猿之助的財產大約2億日幣左右（約台幣4442萬元）。

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