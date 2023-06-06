　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市川猿之助涉案「賠償金破億」！電影爆換角重拍…名下2億古董陷變賣危機

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌舞伎演員市川猿之助因演《半澤直樹2》爆紅，5月疑似全家尋短，7旬雙親逝世，他則送醫洗胃獲救，然而父母死因仍在調查中，他的供詞疑似涉及加工自殺罪。他參演的電影《女王偵訊室The Final》因輕生事件確定延期，更可能戲份全刪，另尋演員取代演出，傳出將產生違約金1億日幣（約台幣2221萬元）。

▲▼市川猿之助傳涉加工自殺罪，電影《女王偵訊室THE FINAL》上映延期。（圖／翻攝自推特）

▲市川猿之助傳涉加工自殺罪，電影《女王偵訊室THE FINAL》上映延期。（圖／翻攝自推特）

據日媒《女性自身》報導，市川猿之助在天海祐希主演的電影《女王偵訊室The Final》飾演內閣總理大臣，更是該系列作品最後一位登場的大BOSS，與女主角展開鬥智對決。該片因受到前首相安倍晉三遭槍擊身亡事件影響，已經延期一次，現在更因為劇中演員涉性侵疑雲與輕生未遂，電影2度延期，片商為此抱頭陷入苦惱。

再加上市川猿之助被傳為服安眠藥的雙親蓋上塑膠袋，疑似涉及加工自殺罪，恐要面臨6個月到7年以下的刑期，未來被警方逮捕的可能性增高，成為片商延期重要原因。該片自2014年推出電視劇，電影版完結篇砸下3億日幣製作費（約台幣6663萬元），原本打算在全日本超過300個電影院廳上映，如今全數暫停，如果電影確定找人重拍，光是電影違約金就高達1億日幣（約台幣2221萬元）。

▲▼市川猿之助傳涉加工自殺罪，電影《女王偵訊室THE FINAL》上映延期。（圖／翻攝自推特）

▲市川猿之助在電影《女王偵訊室THE FINAL》扮演內閣總理大臣。（圖／翻攝自推特）

除此之外，市川猿之助往後的歌舞伎公演全數叫停，未來也有賠償責任。而他遺書曾交代名下財產都要留給男經紀人「M」先生，知情人士向媒體透露，他的老家登記在爸爸名下，市價約3億日幣，本人則擁有3000多件的浮世繪，還有珍奇古董，業界人士估計，3000多件的浮世繪總價大約5千萬日幣（約台幣1110萬元），加上珍奇古董，知情人士粗估，市川猿之助的財產大約2億日幣左右（約台幣4442萬元）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／3死1重傷！　多車連撞現場畫面曝
魔獸價碼開更高！　點名想跟這4人同隊
女警騎機車上高速公路！　國道警堅持開罰：不服可申訴
健身教練勒斃女友！　「有悔意」改判15年
高三生睡了「女友媽」！　鹹濕對話曝光：坐上來
快訊／魔獸續約有望？　雲豹執行長親自回應了
快訊／范雲告陳雪生「肚頂後背」性騷　終局之戰結果揭曉
快訊／洪智坤被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責
快訊／取消！　志明牛肉拉麵記者會不開了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳雪生「肚子頂」范雲性騷判賠8萬　國民黨：尊重司法判決

蔡英文要求將官強化部隊訓練　「讓世界看見守護國家的決心」

「殺羅廷瑋易如反掌」綠前議員發死亡恐嚇　藍向賴清德討公道

「侯腮雷後援會」7／9替侯友宜辦3千人造勢　李乾龍、新北議長將出席

核廢料怎處理？柯文哲點名侯友宜說明　「出來江湖混，最後都要還」

遭控爆民進黨性騷黑數100倍　高嘉瑜還原與沈富雄對話

快訊／遭藍委陳雪生性騷判賠8萬確定　范雲：全數捐婦女團體

蔡英文稱非核家園還在　柯文哲嗆：別緊抱「反核神主牌」卻不顧事實

分析「侯友宜的大麻煩」　邱毅憂：選戰真的更難打

總統府資政遭爆涉嫌性騷！　侯友宜競辦：綠擋檢討機制想掩護誰？

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

快訊／陳雪生「肚子頂」范雲性騷判賠8萬　國民黨：尊重司法判決

蔡英文要求將官強化部隊訓練　「讓世界看見守護國家的決心」

「殺羅廷瑋易如反掌」綠前議員發死亡恐嚇　藍向賴清德討公道

「侯腮雷後援會」7／9替侯友宜辦3千人造勢　李乾龍、新北議長將出席

核廢料怎處理？柯文哲點名侯友宜說明　「出來江湖混，最後都要還」

遭控爆民進黨性騷黑數100倍　高嘉瑜還原與沈富雄對話

快訊／遭藍委陳雪生性騷判賠8萬確定　范雲：全數捐婦女團體

蔡英文稱非核家園還在　柯文哲嗆：別緊抱「反核神主牌」卻不顧事實

分析「侯友宜的大麻煩」　邱毅憂：選戰真的更難打

總統府資政遭爆涉嫌性騷！　侯友宜競辦：綠擋檢討機制想掩護誰？

區間車撞「遺留軌道鐵件」！出包的是自家人　台鐵：有疏失將懲處

《暗黑破壞神4》總監暢飲沙士爆紅　太太是台灣人：工作也愛喝

紙碗裝「1類食物」也有問題！　熱咖啡放半小時以上小心了

打造數位台灣盾牌！北科大攜手資安院　成立關鍵基礎研發中心

快訊／桃園雲豹重建名單曝光　僅剩5球員有合約

土豪買42間房全部打通！截斷承重柱　300多戶靠幾根柱子撐著

國巨與鴻海合組國創　陳泰銘親曝有這2大優勢

美媒曝林盛恩簽約金120萬美元　紅人看好野手潛力

瑞莎體操隊國際賽勇奪12金！　小選手「披上青天白日紅國旗」站頒獎台

遊客拍巨人之手硬要「頭塞鼻孔照」　網嘆：都這樣壞的

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

點名「民進黨H姓政治人物」摸胸部！　她憶被送到汽旅崩潰哭整夜

前女員工打臉性騷零容忍 顏若芳道歉

合作學者：曾柏文那台「骯髒的車」同業都知道

洪智坤被罵「以性交換工作」 1字回應又刪除

被指是H姓政治人物　洪智坤深夜談性騷案：給人不好感受只有道歉

快訊／前辦公室主任被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責

獨／北捷要說「韓語」了！今年8月上線　15個車站名單曝光

賴清德要辦性騷案有人不能碰？　郭正亮點名：他對蔡英文恩重如山

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

民進黨「性騷風暴」敗在要命文化　遭疑爆料動機不單純

蔡英文：被封鎖極端狀況＋窮盡能源選項　再考慮緊急命令「重啟核電」

《半澤》男星涉案「賠償金破億」！電影爆換角重拍

更多熱門

相關新聞

市川猿之助財產全給他！遺書曝「演員密友當養子」

市川猿之助財產全給他！遺書曝「演員密友當養子」

47歲日本歌舞伎演員市川猿之助於5月18日疑似全家尋短，7旬雙親逝世，他則送醫洗胃獲救，目前視身體狀況接受警方調查。他被發現時身旁留有遺書，交代財產留給演員密友「M」，又傳出他要把對方收為養子以便繼承。

市川猿之助密友「M男」被起底！

市川猿之助密友「M男」被起底！

市川猿之助驚爆涉加工自殺罪　等爸媽昏睡蓋塑膠袋

市川猿之助驚爆涉加工自殺罪　等爸媽昏睡蓋塑膠袋

市川猿之助輕生事件燒到天海祐希！電影宣傳全取消

市川猿之助輕生事件燒到天海祐希！電影宣傳全取消

爸媽藥物中毒亡…連葬禮都沒下文！市川猿之助輕生被調查

爸媽藥物中毒亡…連葬禮都沒下文！市川猿之助輕生被調查

關鍵字：

市川猿之助半澤直樹

讀者迴響

熱門新聞

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

輝達股價衝天　全球最神祕家族賣出「獲利了結」

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面