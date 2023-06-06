印尼返國移工稱幫台灣雇主「照顧唐氏症兒4年」　補貼費用卻斷援

文／中央社

一名曾在台灣工作的印尼女移工表示，她將台灣雇主的唐氏症兒子帶回印尼照顧4年，並稱最近未收到雇主的補貼費用。她的影片引發網友熱議，駐印尼代表處向中央社證實這名男子是台灣人，正設法聯繫他的家人。

▲印尼女移工西蒂宣稱，她將黃姓台灣雇主的24歲唐氏症兒子帶回印尼照顧4年。（圖／翻攝自YouTube／Tribunnews Bogor）

曾在台灣工作的印尼女移工西蒂（Siti Aisyah）之前接受印尼TikTok網紅訪問，她說，過去幫黃姓台灣雇主照顧患有唐氏症的孩子長達6年，之後將他帶回印尼繼續照顧4年，詳述在台灣的生活及如何照顧黃姓男子。黃姓雇主住在新北市汐止區。

這則影片已有超過180萬觀看次數，且引發印尼網友熱議。西蒂在影片中說，黃男出生時被診斷患有唐氏症，是身心障礙孩童，在她照顧下，得以獨立行走。中央社無法證實西蒂的說法。

駐印尼代表處今天向中央社證實，黃姓男子是台灣人，今年24歲，並表示目前「已和印尼移民局聯繫，討論男子逾期居留問題，並設法聯絡男子的家屬」。代表處表示，目前要先聯絡到這名男子的家屬才能把他送回台灣。

消息人士表示，黃男屬重度殘障、智能不足，西蒂從2013年開始在台灣照顧他，直至2019年工作期滿返國時與他的父親達成協議，由他父親給西蒂一筆錢，讓西蒂把黃男帶回印尼照顧。根據出入境紀錄，黃男2019年7月入境印尼，目前在印尼已逾期停留。