美官員：烏克蘭在俄國境內「培養特工」　走私無人機襲擊克宮

▲ 克里姆林宮5月初遭2架無人機攻擊。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯過去1年來不斷發生神秘爆炸，但自5月克里姆林宮遭無人機襲擊後，近幾周來頻率有所增加。熟悉美國情報的知情人士披露，烏克蘭在俄國建立由特工及支持者組成的網絡，他們致力於破壞俄國境內目標，且由烏方向他們提供攻擊用的無人機。

根據CNN，美國官員認為，克宮5月遭無人機襲擊的幕後黑手就是烏克蘭特工，在俄國境內發射無人機，而不是從烏克蘭。不過目前尚不清楚近日對莫斯科附近居民區及南部煉油廠的無人機攻擊是否也是從俄國境內發射，以及是否由這個侵烏特工網絡發動。

但美國官員認為，烏克蘭在俄國境內培養一支由親烏支持者及訓練有素的特工組成的破壞組織。據信是由烏方向他們提供烏克蘭製造的無人機，且2名美國官員透露，沒有任何證據表明他們使用美方提供的無人機。

官員無法確切說明烏克蘭如何運送無人機，但2名知情人士透露，烏國已經建立有效的走私路線，可將無人機及零件運送到俄國，在當地進行組裝。知情人士並不清楚由誰控制這些資產，但美國官員認為有烏克蘭情報界人士涉入。

烏克蘭安全局發言人對此則向CNN回應，俄國境內的神秘爆炸及無人機襲擊將繼續下去，「我們獲勝後才會對『棉花』事件發表評論」，但無論如何，「棉花一直在燃燒，現在正在燃燒且將繼續燃燒」。

「棉花」是烏克蘭用來表示爆炸的俚語，通常發生於俄國或俄軍佔領的烏克蘭領土，起源可追溯至戰爭爆發最初幾周，源於俄文中表示「pop」的單字，與烏克蘭文中的「棉花」相近。