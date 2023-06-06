存15年殘障津貼被騙光！3C部落客嘆im.B毀掉所有：失眠成了日常

▲3C部落客阿輝輝表示，現在只能好好過生活，盡量平復自己心情。

圖文／鏡週刊

18歲因為工作的一場意外壓碎雙手，3C部落客阿輝輝開始領殘障津貼，過去15年時間，因為擔心自己未來失能，領到的殘障津貼捨不得花、小心翼翼的將每一塊錢存好存滿。沒想到卻遇上im.B詐騙，75萬的殘障津貼付之一炬。

「去年7月im.B網站上做票貼的申貸人支票全跳票了，im.B說會向企業做協商，還順勢推了二胎不動產債權媒合交易，讓我把資金轉入二胎不動產，但卻是一場詐騙。」今年33歲、在網路上做網拍的部落客阿輝輝心痛地說。

18歲時工作被沖床壓碎雙手，阿輝輝即開始領殘障津貼，對他來說，這75萬元是他的所有，而如今竟因一場騙局，付之一炬。

阿輝輝說，當時會認識im.B是因為他們參加了金融展，還有名人盛竹如代言，一開始從小金額的票貼開始。票貼是支票貼現，意指企業拿支票來借款，通常利率較高，風險是企業付不出款項、跳票。

阿輝輝說，剛開始他也很小心，先選擇投資每筆1萬元的票貼，好處是3個月就能拿回本金加利息，平均年利率約9%。初期很順利，直到去年7月，im.B平台上的票貼全都跳票，但他認為可能是拿支票出來借款的人的問題，加上im.B的業務告知阿輝輝會向企業協商、催收，所以信以為真。

之後業務順勢推了二胎不動產債權，並強調有「附買回機制」，亦即萬一房屋持有人還不出款項，im.B能買回不動產進行拍賣，確保投資人債權，並表示投報率至少9%，於是他陸續投入存了15年共75萬元的殘障津貼。

直到今年4月中，阿輝輝聽中部的朋友說im.B似乎出事了，他上網一查才發現有網友上傳、im.B總經理曾國緯說明會坦承債權造假的影片，之後他向金管會求助，卻得到金管會回覆：「此為民間借貸，不歸金管會所管。」

阿輝輝說，事發後失眠成了他的日常，他也開始做外送員，希望能將損失的75萬慢慢賺回來，但沒想到屋漏偏逢連夜雨，他得了流感、又不小心確診，整日都在跑醫院，家中桌上滿滿的藥袋，直到近期身體狀況才逐漸好轉。

未來該如何生活？阿輝輝哽咽的說，他已經努力循法律途徑討回公道，但結果不得而知，以後也只能繼續寫部落格、然後做做小網拍，「該過生活就去過生活、該賺錢就一樣去賺錢了。」

阿輝輝被詐騙事件簿：

◎2021年3月：開始投資im.B，初期以票貼為主，年投報率9%左右。

◎2022年7月：im.B網站上票據都跳票，im.B表示正與企業進行協商，遊說投資人轉往不動產債權投資，阿輝輝陸續投入74.4萬元的本金，年投報率9～12%。

◎2023年4月：聽到中部朋友說im.B出事，查訊息才知道債權造假，報警、向金管會申訴。

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