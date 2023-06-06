「全球最神秘富豪家族」著手出脫輝達　理由曝光





▲Nvidia如今估值被視為過高。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

人工智慧（AI）題材近期成為市場火熱焦點，但一名長期押寶引領風潮的輝達（Nvidia）的投資人，正在進行減碼調整，他認為市場對AI的關注已經讓輝達的估值過高。該名投資人來自全球最神秘羅斯柴爾德家族的資產管理公司，Edmond de Rothschild。

彭博報導，Edmond de Rothschild資產管理公司至少從2020年底開始持續加碼輝達，全球投資長梅爾曼（Benjamin Melman）表示，如今持有輝達的部位已經大幅縮小，更趁著最近股價大漲出脫部分部位，進行獲利了結。這波漲勢將輝達市值推升到了突破1兆美元大關。

「我會繼續在AI科技領域加碼嗎？我們愈來愈不確定，因為估值太高了」，梅爾曼受訪時如此說道，他的公司管理著790億元瑞士法郎（871億美元，新台幣2.67兆元）的資產，「如果漲勢持續，我們會更加小心。」

輝達發言人拒絕對此發表評論。

羅斯柴爾德家族被視為是全球最神秘、低調的富豪家族，其勢力龐大遍及歐美，在21世紀以前幾乎可說是歐洲世界的主宰，多次全球金融大事件都被認為與該家族有關係。