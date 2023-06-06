蘋果WWDC後股價瞬間轉跌！　美股大跌近200點

▲蘋果WWDC結束後，美股轉跌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果於台灣時間6日凌晨舉行開發者大會（WWDC），壓軸發布首款AR／VR頭盔Apple Vision Pro，但大會結束後股票立刻轉跌，回吐早盤漲幅。科技股大多跟著下跌，標普盤中一度觸及9個月以來的高點，但盤中轉跌，終場收低0.2％。

蘋果WWDC大會前，股價衝破歷史新高，帶領標普500指數衝向近9個月來的高點。標普500指數2日收在4,282.37點，只差0.2％就達到從去年10月低點反彈20％的漲幅，而只要從波段低點上漲20％，便符合技術分析所定義的「牛市」。

蘋果WWDC會中發布多項新品，包括有史以來最大、全新的15.3吋MacBook Air，共有4色可供選擇，以及眾所矚目的首款AR/VR頭盔Apple Vision Pro等。

WWDC結束，蘋果股價觸及歷史高點後立刻轉跌，終場收跌1.37點，或0.76％，盤後來到179.87點。

美股三大指數全面下跌，標普500收跌8.58點，或0.2％，收在4273.79點；那斯達克指數終場下跌11.34點，或0.09％，收1萬3229.43點；道瓊工業指數下跌199.9點，或0.59％，以3萬3562.86點作收。