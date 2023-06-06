英國外相二訪烏克蘭　為重建會議熱身

▲英國外交大臣柯維立再度訪問基輔。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦5日專電

英國外交部今天表示，外相柯維立近日抵基輔訪問，會晤烏克蘭總統澤倫斯基，討論烏克蘭在軍事、經濟等領域所需支援。年度國際會議「烏克蘭重建會議」本月下旬將在倫敦召開。

這是柯維立（James Cleverly）自去年9月就任外交大臣以來第二次訪問基輔，上一次訪問是去年11月。

在此之前，他5月底訪問愛沙尼亞，隨後與愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）一同赴挪威出席北大西洋公約組織（NATO）外長非正式會議。

柯維立在愛沙尼亞表示，烏克蘭有權將軍力投射至境外，以削弱俄羅斯投射軍力至烏克蘭境內的能力；境外正當的軍事目標是烏克蘭作為被侵略國自衛行動的一部分。

這番話讓俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）揚言，任何一位英國公職或軍職人員都可被視為俄方攻擊的正當軍事目標。

英國外交部指出，在北約外長非正式會議，柯維立重申英國立場，也就是支持烏克蘭加入北約，以及瑞典應儘速入會，以強化北約集體防衛力量。在基輔，柯維立與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）研商英國持續支援烏克蘭的最佳方式。

隨著烏克蘭尋求今年內在戰場上取得關鍵重大進展，英、烏兩國官方和軍方高層日益頻繁接觸。

繼今年2月後，澤倫斯基5月中旬第二度閃電訪問英國，與首相蘇納克（Rishi Sunak）舉行雙邊會談。兩人隨後在七大工業國集團（G7）廣島峰會以及6月在摩爾多瓦舉行的「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會期間，也曾進行雙邊會晤。

在澤倫斯基5月訪英前，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）5月11日向國會證實，英國已率先向烏克蘭供應長程飛彈「暴風之影」（Storm Shadow）。

「暴風之影」射程可達560公里，儘管出口版縮減為超過250公里，仍大於美國援烏的「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）射程調整至僅約80公里。

華勒斯5月下旬曾二訪烏克蘭，時間點落在G7廣島峰會召開後。

英國外交部表示，近日訪烏期間，柯維立與曾遭俄方強遷至俄羅斯境內的烏克蘭孩童碰面，瞭解他們的親身經歷。

烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference, URC）6月21日至22日在倫敦舉行，今年由英國和烏克蘭共同主辦，出席名單預計包括各國政府和企業領導人，以及非政府組織代表。

URC上一次舉行是在俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，時隔約5個月於去年7月在瑞士登場，今年6月將是第二次召開。URC前身是2017年首次舉辦的烏克蘭改革會議（Ukraine Reform Conference），歷年曾在倫敦、哥本哈根、多倫多、維爾紐斯舉行。