為何鄭家純帶不起「#MeToo」運動　鄉民分析：與刻板印象差太多

▲「雞排妹」鄭家純為何帶不起「#MeToo」運動，在PTT上引發討論。（圖／翻攝鄭家純臉書）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，宛如台灣版的「#MeToo」事件。相關話題讓PTT鄉民再度提及「雞排妹」鄭家純聲稱遭到性騷擾事件，為何在2年前沒有掀起「#MeToo」運動熱潮。還有網友分析，因為鄭家純的形象，與刻板印象中的被害者形象差太多。

原PO在PTT八卦板發文表示，「一名無權無勢沒有背景的受害女性發文，引起了台灣的#MeToo運動，受害者紛紛出面冀求社會公義吶喊被聽見，但當時雞排妹控訴被性騷擾時，輿論卻沒有一面倒，也沒有其他性騷受害者跟進，明明雞排妹比這次的受害者們多了名氣與資源，但卻帶不起這次的輿論旋風？這是為什麼呢？」

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網友在推文中回應表示，「顏色不對」、「賣飛機杯的，很難跟被性騷擾聯想」、「人設問題，不符合社會對受害者的形象」、「因為某些八卦噁男仇女是非不分」、「他可以，你不行，完美示範鋁拳（女權）無敵」。

▲有網友分析，雞排妹的形象與性騷擾受害者的刻板印象差異太大。（圖／ETtoday）



還有人分析，「因為很不符合一般人對於性虐待受害者的刻板印象或想像，如內向、不善言辭、膽怯、保守…等，雖然受害者不全是這些類型，但大眾的想法很主觀。外向、伶牙俐齒、大膽、奔放的受害者一般會怎被標籤化？板上之前嘴過了。」

2年多前，當我寫了被性騷擾的文章，短短兩週內，我收到400封以上的私訊，內容是被性騷擾、性侵害的傷疤。 一開始我詢問很多人，能否讓我匿名處理後分享到網路上，讓更多人知道性騷擾無所不在。 接著我發現，網路上有許多不友善的質疑。為了保護受害... 由鄭家純發佈於 2023年6月2日 星期五

鄭家純日前也在自己的臉書上發文表示，「2年多前，當我寫了被性騷擾的文章，短短兩週內，我收到400封以上的私訊，內容是被性騷擾、性侵害的傷疤。一開始我詢問很多人，能否讓我匿名處理後分享到網路上，讓更多人知道性騷擾無所不在。」

鄭家純說，「從我自述被性騷擾，開始看見那麼多無助的訊息，因而長出勇氣想去幫助大家，再到舉辦信件展，一路走來遭受到的批評從未停過。」

鄭家純最後表示，「信件展結束後，我將網站留著，每個月付幾千塊的網站使用費，但我想，曾經來看過展的人，或是不曾看過展的人，都可以透過網頁上大家的觀展心得，獲得一些陪伴吧。」