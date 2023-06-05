烏克蘭宣布「擊殺俄軍破21萬人」　光是坦克就打爆3800多輛

▲巴赫姆特地區的烏軍砲兵陣地正朝前線發射火砲。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

俄烏戰爭持續超過一年，烏克蘭武裝部隊總參謀部5日宣布，總計已經擊殺21萬名俄羅斯官兵，且光在過去24小時之內就已經殲滅410名俄軍。俄方稍早前則宣稱，在頓內茨克前線擊退烏軍攻勢，並有250名烏軍官兵陣亡。

烏克蘭武裝部隊總參謀部透過官方臉書發文說，自2022年2月24日俄羅斯正式入侵烏克蘭起，截至本月5日上午9時，俄軍已經有21萬零350人在戰場上陣亡，另外烏軍還擊毀3848輛坦克、7523輛裝甲運兵車，搗毀3567座火砲系統、584輛多管火箭發射車和349組防空系統。

除此之外，烏克蘭軍隊總計還擊落313架戰機、298架直升機、3189架無人機，擊沈18艘各式艦艇，破壞6312輛其他各式車輛和油罐車、484個特殊設備，並攔截1136枚巡弋飛彈。烏克蘭軍方表示，「打擊侵略者，讓我們一同贏得勝利，真理就是我們的力量。」

與此之前，俄羅斯國防部5日表示，烏克蘭武裝部隊在頓內茨克地區南部前線的五個地點發動「大規模攻勢」，共出動6個機械化步兵營和2個坦克營，但都一一遭俄軍擊退。俄軍還宣稱，在戰鬥中共有250名烏軍士兵陣亡，俄軍擊毀16輛坦克和21輛裝甲車。

在此之前，烏克蘭總統澤倫斯基稍早接受《華爾街日報》採訪時表示，烏克蘭軍隊已經準備好反攻，但提到反攻可能需要花費一些時間，並且代價頗為高昂。澤倫斯基說，「我不知道這需要多長時間，說實話，它可以用很多種方式，完全不同。但我們即將進行（反攻），我們已經準備好了。」

▼烏克蘭統計已經造成超過21萬名俄軍陣亡。（圖／翻攝烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

