19歲騎士「超人飛姿」軋車！高速闖紅燈遭擊落亡...奪命瞬間曝

▲馬來西亞19歲男騎士以「超人俯姿」街頭狂飆，不幸撞上小客車慘死。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

馬來西亞檳城昨（4日）發生一起奪命車禍，一名19歲男騎士莫哈末阿吉在街頭深夜狂飆，更危險的是，他竟模仿超人飛行「趴著」騎車，沒想到不慎撞上一台小客車，當場噴飛慘死，死亡瞬間也被圍觀民眾拍下。

據馬來西亞《中國報》報導，事發於昨（4日）凌晨4時許，當時莫哈末阿吉與友人在檳城敦林蒼佑醫生大道競速，他模仿「超人飛行」趴在重機上，雙腿蹬直加速狂飆，甚至不顧安危闖紅燈，下秒直接撞上一輛小客車，當場噴飛身亡。

▲「超人青年」當場撞擊轎車左前輪位置噴飛。（圖／翻攝自推特）

由於該處是飆車族的競速聖地，事發當時一群圍觀民眾正拿著手機拍攝「超人飆車」的奇特場面，沒想到卻意外錄下死者的最後身影，只見重機的車頭全撞爛、輪框扭曲變形，至於遭波及的小客車則擋風玻璃碎裂、板金凹陷，可想而知當時的撞擊力道之大，所幸與死者一同飆車的友人即時閃避，幸運躲過一劫，全案目前正在調查釐清中。

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