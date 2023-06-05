律師評高虹安遭諷「特殊服務女客戶」　網友辯「記錯人」代價曝

▲律師林智群（右）告贏留言對他妨害名譽的網友。左為網紅「四叉貓」劉宇。（圖／翻攝劉宇臉書）

記者黃哲民／台北報導

常PO文提供法普知識與議論時事的律師林智群，去年（2022年）評論民眾黨新竹市長當選人高虹安因案被約談「60萬交保根本小菜一碟」，經媒體報導，桃園1名曹姓男子在新聞留言區留言指稱「哪像林律師都還會特殊服務女客戶」，後雖刪文聲稱記錯人仍被林智群憑截圖提告，曹男認罪但談不攏和解條件，台北地院依加重誹謗罪判他罰金2萬元、緩刑2年須接受法治教育2場次，可上訴。

高虹安去年11月26日九合一公職選舉代表民眾黨贏得新竹市長選戰，隨即因擔任立委期間涉詐領助理補助費，去年12月15日被台北地檢署指揮調查局北機站約談，隔天（16日）複訊後交保60萬元。林智群在個人臉書粉專PO文分析高虹安委任3位司法官轉任的律師陪偵約20小時，相較至少90萬元的陪偵費，「保證金60萬元，還是小菜一碟」。

媒體引用林智群的PO文，刊登《高虹安律師費「1天至少90萬元」，林智群酸：60萬交保根本小菜一碟》的網路新聞，籍設屏東、家住桃園的30多歲曹男去年12月17日，在這篇新聞的留言區留言指稱「哪像林律師都還會特殊服務女客戶」，立刻有網友留言表示已截圖曹男留言，提供給林智群追究曹男造謠責任。

▲新竹市長高虹安（中）因擔任立委期間涉詐領助理補助費，至少2度被台北地檢署約談。（資料照／記者劉昌松攝）

曹男隨即刪文，並在自己臉書開地球貼出另1名呂姓律師先前被爆料緋聞的報導連結，聲稱自己「記錯人」、以致錯誤留言攻擊林智群跟女客戶有特殊關係，他公開向林智群道歉，「還請看到的人幫忙轉貼給林智群律師，非常抱歉做出不成熟未經考證的發言」。

林智群第一時間公開表示跟曹男不認識，「他說我會特殊服務女客戶？麻煩在24小時內把證據拿出來，不然我們就法院見。」得知曹男PO文道歉，林智群回應表示自己已經做完筆錄，要曹男「這些話你去跟檢察官講」。

曹男到案認錯，因林智群沒撤告，檢方起訴曹男涉犯加重誹謗罪嫌，聲請簡易判決處刑。法官認為雙方素不相識，曹男沒詳細查證就散布損害林智群名譽的不實言論，實非可取，曹男雖願賠償但未能達成和解，考量他無前科，經本案警惕應無再犯之虞，判他罰金2萬元並緩刑2年，須接受2場次法治教育以記取教訓，可上訴。