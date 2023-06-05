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正妹實況主遊台「疑遭台男摸腿」　畫面登韓媒！網氣炸：快報警

▲▼南韓正妹實況主被台男騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

▲ 南韓正妹實況主疑似被摸腿。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

記者陳宛貞／綜合報導

南韓正妹實況主오세블리近日到台灣玩，2日在八里左岸邊騎4輪腳踏車邊開直播，途中卻遭一名黝黑壯碩男尾隨，一度疑似伸手觸摸腿部，不僅在網路論壇引發討論，甚至登上南韓媒體，直播當下也有許多觀眾直喊可怕。

《Sports朝鮮》、《Insight》等韓媒紛紛報導오세블리在台灣疑似遭到性騷擾的消息，稱她在騎腳踏車時迷路，這時一名藍衣男性主動上前幫忙，用오세블리使用的地圖APP幫她指路，未料男子接下來一路尾隨。

直播過程中不斷聽見這名藍衣男子的機車引擎聲，오세블리也多次對著鏡頭說，「為什麼一直跟上來」、「讓人好有壓力」，而觀眾原先大多認為男子只是好心，還稱讚「他好sweet」、「是保鑣欸」，沒想到他後來竟騎車靠近，朝她的下半身伸手。

目前不清楚男子是擔心她的牛仔裙太短還是意圖性騷擾，但他突如其來的舉動顯然令오세블리受到驚嚇，趕緊用英文制止，「Nonono, don't touch, don't touch」，一邊慌忙伸手將裙子往下拉，後來還和男子一番僵持，對方才終於離開。

男子伸手的動作過後，直播留言區的風向也急轉直下，網友紛紛留言開罵，「是瘋子嗎」、「他摸哪裡啊」、「這要報警吧」、「這樣不太對吧」、「這越線了喔」、「好可怕」、「趕快還車之後逃走吧」、「原來是怪人」、「這太過分囉」。

▼男子摸腿片段約從04:10:00播放。

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