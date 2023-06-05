瑪娃釀土石坍方！日男投入災後重建「又遇坍方」　慘遭活埋亡

▲日本連日大雨，各地災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本各地日前受到瑪娃颱風與梅雨鋒面影響，各地降下豪大雨，多處出現淹水、土石坍方的情形，而如今大雨過去，災民也陸續投入災後重建作業。但卻有一名6旬男子4日出門到被土石掩埋之處進行修復作業後，就徹底失聯。親友到場查看才發現他被再度坍方的土石掩埋。然而男子被救出時已經心肺功能停止，送院搶救後仍不治身亡。

根據《關西電視台》報導，和歌山縣前幾日受到大雨影響，多處土石坍方，當地一名60多歲的男子4日出門進行災後重建作業後，便遲遲未返家。警消隨後在4日晚間8時半左右接獲他的親友通報稱，因為男子出門後一直沒有回家，因此派人去現場查看，怎知卻發現他被埋在土石堆中。

▲當地民眾已陸續投入災區重建作業。非當事人。（圖／達志影像／美聯社）



警消隨即派員前往救援，然而男子被救出後已經明顯失去呼吸心跳，送往醫院搶救後仍回天乏術。警方與消防人員從現場情況判斷，男子可能是在進行重建作業時遭遇二度災害，由於土壤仍然含水量大，因此較為鬆軟，極度有可能再度坍方。

和歌山縣自上周末開始持續受到大雨影響，因此多處都出現坍方現象，死者的親友表示，男子4日白天就出門，並聲稱自己要去災區進行修復作業。

另一方面，和歌山縣2日一名72歲男子也被暴漲的洪水沖走，至今下落不明。身為當地自治會長的他，當時是為了在暴雨中救助住在河邊的老人家，沒想到卻因此遭遇意外。