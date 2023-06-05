香港狠母疑「枕頭悶殺」3幼女！再賴給已分居一年老公

▲警方出示枕頭、棉被等相關證物。（圖／翻攝香港警務處）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港深水埗發生3名女童遭殺害慘案，報案的母親起初指控女童的父親行兇，但後來坦承是自己下手，目前已被帶回警署。警方表示，他們枕頭及女童的口鼻處都發現血跡，由於女童身上沒有別的外傷，懷疑是遭母親以枕頭「悶殺」。

香港警方5日下午召開記者會，西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫提到，警方5日上午11時左右接獲報案，指深水埗桂林街一戶發生命案，警方到場調查後，在劏房內尋獲一名印度裔女子，並踢開一扇反鎖的木門，在床上發現3名女童，分別2歲、4歲及5歲。

鍾雅倫指出，3名女童當時已經昏迷，送醫搶救後最終不治。警員初步檢驗發現，3名女童沒有外傷，現場也沒有找到利器及藥物。

鍾雅倫說，3名女童與母親住在約200呎的劏房約11個月，靠領綜援（香港一項經濟援助）過活，女童的父母已經分居，一直沒有聯絡。

警方認為，事件牽涉家庭感情問題，不排除涉及第三者，或不想將女兒交給別人照顧。

警方還說，女童的母親早上有打電話給家人，稱自己殺了3名女兒。

鍾雅倫也強調，警方在床上的枕頭發現少量血跡，而女童的口鼻處也有血，懷疑是遭母親用枕頭悶殺，死亡時間為今早。

女童母親的親戚則透露，女童的父母分居已經一年，目前正在打撫養權官司，等候法院判決。

根據港媒報導，案件最早曝光時，女童的母親聲稱是女童的父親行兇，警方因此出動了大批人手荷槍實彈戒備，但後來發現女童的父親根本不在現場。

女童的父親後來開著貨車來到現場，配合警方進行調查，但並未被上銬。之後，女童的母親突坦承是自己殺了女兒們，在黑布矇頭的強況下被警方帶回警署。