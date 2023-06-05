1個月加班122小時！日62歲翁過勞「胃潰瘍死亡」　認定職災

▲死者是因消化系統疾病死亡，日本當局罕見認定為職災。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本富山縣一名在電力工程公司任職的男子2021年12月在自家出現胃潰瘍出血的症狀，經治療後仍死亡。然而男子的家屬表示，死者生前在工程現場擔任管理職，死前1個月更是加班超過122小時，長時間過勞與壓力導致他胃潰瘍，並且嚴重致死。對此，富山勞動基準監督署5月正式認定該案例為職業災害。

根據《鬱金香電視台》報導，62歲的死者生前任職於富山市的北陸電力工程公司，他自1986年入職，2019年退休，隨後又被公司再度聘任，並擔任電視台新址的電力工程現場管理者。然而他2021年12月卻在自家胃潰瘍出血，隨後死亡。

死者家屬的委託律師表示，死者在死前1個月加班超過122小時，再前1個月也加班了113小時。長時間的勞動以及在現場擔任管理者的壓力，是導致其出現胃潰瘍的主要原因，因此尋求職業災害認定。

富山勞動基準監督署經過調查，5月認定死者的死亡與長時間加班以及工作壓力有關，並且認定該案例為職災。死者家屬的委任律師也表示，職業災害的認定主要是針對腦部疾病、心臟疾病或是精神疾病進行判斷，此案是因消化系統疾病死亡，但卻罕見被認定為職災，希望這個案例有望成為未來判斷相關案例時的新標準。